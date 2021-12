ETFs Für diese Märkte lassen Dachfonds-Manager ETFs (noch) links liegen

EUR Diversified Bond

Global Equity Income

EUR Ultra Short Term Bond

EUR Money Market

Europe Large-Cap Blend Equity

Global Emerging Markets Equity

US Large-Cap Value Equity

Global Large-Cap Blend Equity (ETF-Anteil knapp 30 Prozent)

EUR Corporate Bond (ETF-Anteil 35 Prozent)

Eurozone Large-Cap Equity (ETF-Anteil rund 45 Prozent)

US Large-Cap Blend Euity (ETF-Anteil 48 Prozent)

EUR Government Bond (ETF-Anteil 67 Prozent)

Exchange Traded Funds (ETFs) breiten sich seit Jahren immer stärker aus. Auch in Dachfonds-Portfolios nehmen sie mittlerweile einen bedeutenden und wachsenden Anteil ein. Welche Märkte Dachfondsmanager über ETFs abdecken und wo sie nach wie vor lieber zu aktiv gemanagten Fonds greifen, hat das Analysehaus Morningstar untersucht In seine Analyse bezieht Morningstar 95 Prozent der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Dachfonds ein. In diesen Dachfonds sind aktive Fonds und ETFs aus insgesamt 293 Morningstar-Fondskategorien enthalten. Ob aktive beziehungsweise passive Fonds dominieren, untersucht das Analysehaus in den zwölf Fondskategorien, die das größte Volumen auf sich vereinen.Vier der untersuchten 12 Fondskategorie decken Dachfondsmanager auffällig stark durch aktiv gemanagte Fonds ab – hier nehmen ETFs einen Anteil von weniger als 10 Prozent ein und spielen demnach kaum eine Rolle:In den folgenden drei Fondskategorie greifen Dachfondsmanager schon häufiger zu Indexfonds (ETF-Anteil um die 20 Prozent):In den folgenden fünf Fondskategorien nehmen ETFs in den Dachfonds einen großen Anteil ein: