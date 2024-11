Eine weitere Erfolgsstory aus dem ETF-Markt ist vielen Anlegern mittlerweile unter dem einprägsamen Namen „iBonds“ bekannt.

Die iBond-Produktgruppe im UCITS-Raum gibt es seit rund einem Jahr. Mit seinen iBonds hat iShares im August 2023 eine neue Form von ETFs auf den Markt gebracht: Anleihen-ETFs mit einer festen Laufzeit. Von Beginn an erfreut sich diese Produktklasse wachsender Beliebtheit bei den Anlegern. Innerhalb nur eines Jahres legte das in iBonds verwaltete Vermögen auf mehr als fünf Milliarden US-Dollar zu.

Wodurch sich iBonds auszeichnen

Der iBond ist vereinfacht gesprochen eine Weiterentwicklung des bekannten Rentenlaufzeitfonds, der zusätzlich die Vorteile einer ETF-Hülle in einem Produkt integriert. Insofern bedient sich der iBond aus zwei Welten. Einerseits bietet er die traditionellen Merkmale eines Rentenlaufzeitfonds: ein diversifiziertes Rentenportfolio mit gleichem Fälligkeitsjahr und im Unterschied zu einem klassischen ETF eine Endauszahlung zu einem festen Datum. Damit geht ein hoher Grad an Planbarkeit einher. Anleger wissen genau, wann das investierte Kapital zurückkommt. Damit lässt sich das jeweils aktuelle Zinsniveau für eine bestimmten Zeitraum in der Zukunft sichern. Das kann attraktiv sein, gerade wenn Notenbanken, wie derzeit, am Beginn eines Zinssenkungszyklus stehen. Mit iBonds haben Investoren Instrumente an der Hand, um entsprechend ihren individuellen Zinserwartungen zu reagieren.

Den iBond zeichnen darüber hinaus jene Merkmale eines ETFs aus, die diese Produkte bei Investoren so beliebt gemacht haben: Transparenz über die Bestandteile des Fonds durch den indexbasierten Ansatz, hohe Liquidität durch tägliche Handelbarkeit über die Börse und nicht zuletzt die Kosteneffizienz.

Niedrigschwelliger Zugang zum Anleihemarkt

Besonders interessant ist der Einsatz von iBonds bei der Portfoliokonstruktion, wenn man die Unterschiede zu Anleihen betrachtet. Grundsätzlich bestehen die Herausforderungen des Anleihemarktes in der geringeren Liquidität und die nicht selten hohen Handelsgrößen, die besonders für kleinere Portfolios den Zugang zum Markt erschweren. iBonds können mit ihren ETF-Merkmalen Investoren dabei unterstützen, diese Herausforderungen zu bewältigen.

Am Markt findet der iBond als recht junge Produktgruppe nicht nur Zuspruch bei Anlegern, die bereits ETFs nutzen und iBonds als Erweiterung ihres Anlageuniversums einsetzen, sondern auch bei Investoren, die über iBonds die Vorteile von ETFs kennenlernen und ihr Investmentspektrum erweitern.

Ein beispielhaftes Einsatzszenario bietet sich Investoren im Kapitalabrufmanagement, wenn absehbare Zahlungsverpflichtungen in der Zukunft wirksam werden. Mit iBonds lassen sich diese Verpflichtungen mit den Auszahlungszeitpunkten der Zinsprodukte in Einklang bringen. Zu denken wäre etwa an eine Baufinanzierung, die in einigen Jahren ausläuft und zu diesem Zeitpunkt mit einer Sondertilgung aufgelöst oder vermindert werden soll. Dann könnte das Mittel der Wahl ein iBond mit einer Laufzeit sein, der zur Auszahlung kommt, wenn die Sondertilgung möglich ist. Bis zum Kapitalabruf lassen sich nicht selten über iBonds höhere Renditen erwirtschaften als über gespartes Kapital, das bis zur Sondertilgung lediglich die gängigen Sparzinsen bringt.

Mehr Stabilität für das Portfolio von Selbstentscheidern

Anleihen-ETFs finden mittlerweile auch guten Anklang bei Selbstentscheidern. Bislang waren digitale Selbstentscheider, die ihre Anlagen über Neo-Broker verwalten, vergleichsweise stark in Aktien investiert. Durch den zunehmenden Einsatz von Anleihen über iBonds dürften die dort verwalteten Portfolios an Stabilität gewinnen.

Der Erfolg und die Beliebtheit von iBonds führt nicht nur dazu, dass in Zukunft zu den im UCITS-Raum angebotenen 17 iBonds weitere solche Produkte aufgelegt werden. Investoren dürfen auch damit rechnen, dass es für auslaufende iBonds passgenaue Anschlussprodukte geben wird, in die das investierte Kapital gerollt werden kann.

