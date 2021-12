ETFs im Vertrieb im Vormarsch

So werden ETFs aktuell von lediglich 28 Prozent der Befragten vermittelt, 35 Prozent planen dies jedoch für die Zukunft. ETFs weisen derzeit mit weniger als einem Zehntel noch einen geringen Anteil an den insgesamt verwalteten Vermögen auf. Deutliche Vorteile sehen die Befragten vor allem in den transparenten Kosten- und Risikostrukturen der ETFs.So liegt der Anteil der Befragten, die ETFs aktuell eine hohe beziehungsweise sehr hohe Marktbedeutung beimessen, bei 18 Prozent. Die Marktbedeutung von ETFs in zwei Jahren schätzen sogar 43 Prozent der Befragten als (sehr) hoch ein.