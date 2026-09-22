Mit einer Checkliste hilft BlackRock bei der Auswahl passender Produkte. Sie zeigt die wichtigsten Faktoren, um ETFs klar zu vergleichen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

ETF Checkliste von BlackRock Worauf du bei der Auswahl eines ETFs achten solltest

Kurse checken, jederzeit: Die wichtigsten ETF-Merkmale helfen dabei, das passende Produkt für die eigenen Anlageziele zu finden.

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So wählst du den passenden ETF aus

Die Auswahl eines ETFs bedeutet, einige zentrale Merkmale zu prüfen, um sicherzustellen, dass er zu deinen Anlagezielen, deinem Zeithorizont und deiner Risikobereitschaft passt.

1. Index: Was bildet der ETF ab?

Der Index bestimmt, worin der ETF investiert, und ist einer der wichtigsten Faktoren.

Er zeigt:

Welche Unternehmen oder Anleihen enthalten sind

Welche Regionen oder Sektoren abgedeckt werden

Ob der ETF breit gestreut oder stärker spezialisiert ist

Vor einer Investition ist es wichtig zu verstehen, welchen Index ein ETF nachbildet und ob dieser zu deinen Zielen passt.

Kurz gesagt: Der Index bestimmt, worin du investierst.

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Video: So wählst du einen ETF aus

Wir zeigen dir, welche Punkte du bei der Auswahl eines ETFs prüfen solltest – darunter der zugrunde liegende Index, Kosten, Ertragsart, Risikostufe sowie die Identifikation des richtigen Fonds anhand von Ticker und ISIN.

2. Kosten: TER und weitere Gebühren verstehen

Die Total Expense Ratio (TER) misst die jährlichen Kosten für die Verwaltung eines ETFs. Diese Kosten werden direkt aus dem Fondsvermögen entnommen.

Zusätzliche Kosten können Ordergebühren deines Brokers oder Verwahrentgelte sein (abhängig vom Anbieter). Selbst geringe Kostenunterschiede können sich langfristig auswirken.

3. Thesaurierend oder ausschüttend?

ETFs unterscheiden sich darin, wie sie Erträge wie Dividenden oder Zinsen behandeln.

Thesaurierende ETFs:

Reinvestieren Erträge automatisch

Unterstützen langfristiges Wachstum

Werden häufig von langfristig orientierten Anlegern genutzt

Ausschüttende ETFs:

Zahlen Erträge regelmäßig aus

Können laufende Einnahmen bieten

Die richtige Wahl hängt von deiner Anlagestrategie ab. Kurz gesagt: Thesaurierend reinvestiert Erträge, ausschüttend zahlt sie aus.

4. Risiko‑ und Renditeprofil

ETFs werden häufig mit einem Risikokennwert auf einer Skala von 1 bis 7 versehen.

1 = geringeres Risiko (grundsätzlich)

7 = höheres Risiko

Dies ist keine Prognose, hilft dir aber einzuschätzen, wie stark der Wert eines ETFs schwanken kann und ob er zu deiner Risikotoleranz passt.

5. Handelswährung

ETFs können in verschiedenen Währungen gehandelt und angeboten werden, zum Beispiel Euro, US‑Dollar oder Britisches Pfund.

Für Anleger ist wichtig zu wissen, dass die Handelswährung:

Nicht verändert, worin der ETF investiert

Nicht die langfristige Wertentwicklung bestimmt

Keinen Einfluss darauf hat, wie du dein Geld erhältst

6. Kennnummern: Ticker, ISIN und WKN

ETFs können ähnliche Namen, aber unterschiedliche Ausprägungen haben. Um das richtige Produkt auszuwählen, prüfe stets:

Ticker – ein kurzer Börsencode

ISIN – eine internationale Identifikationsnummer

WKN – eine speziell in Deutschland verwendete Kennnummer

Überprüfe diese Angaben immer vor einer Investition, um sicherzugehen.

Was bedeuten ETF‑Namen?

ETF‑Namen mögen komplex wirken, folgen jedoch einer klaren Struktur und lassen sich wie Bausteine lesen.

Beispiel: iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)

Anbieter: iShares = wer den ETF auflegt

Kategorie: Core = Kerninvestment (breit diversifiziert, für langfristiges Investieren konzipiert)

Index: MSCI World = der Markt, den der ETF abbildet

Regulierung: UCITS = EU‑Standard für regulierte Fonds

ETF = börsengehandelter Fonds

Ertragsverwendung:

(Acc) = thesaurierend (Erträge werden reinvestiert)

(Dist) = ausschüttend (Erträge werden ausgezahlt)

Wo du ETF‑Informationen findest

Wichtige ETF‑Details findest du in:

ETF Fact Sheets

Produktinformationsdokumenten

Websites der Anbieter

Zu wissen, wo du suchen musst, hilft dir, ETFs besser zu vergleichen.

Das solltest du wissen

Fundierte Entscheidungen führen zu besseren Ergebnissen. Die Auswahl eines ETFs muss nicht kompliziert sein, erfordert jedoch das Verständnis der wesentlichen Faktoren. Wenn du dich auf Index, Kosten, Struktur und deine persönlichen Ziele konzentrierst, kannst du deine Anlageentscheidungen sicherer treffen.

Möchtest du mit dem Investieren starten?

Der Einstieg ins Investieren ist einfach. Mit klarem Plan und langfristiger Perspektive können selbst kleine Schritte über die Zeit viel bewirken. Viele Anleger starten mit diesen Schritten:

Ziele definieren

Mach dir Gedanken darüber, was du erreichen möchtest – und welche Rolle Investieren dabei spielen kann.

Depot eröffnen

Du brauchst ein Anlagekonto bei einem Broker oder einer Bank.

Passenden Anlageansatz wählen

Ein diversifiziertes Portfolio kann Aktien, Anleihen und ETFs enthalten.

Regelmäßig investieren

Schrittweises Investieren kann helfen, Marktschwankungen auszugleichen.

Jetzt mit dem Investieren beginnen