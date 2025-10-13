Nvidia-CEO Huang Jensen bei einem Geschäftsbesuch in Peking: Der Xtrackers MSCI World Information Technology investiert aktuell über die Hälfte seines Volumens in nur drei Unternehmen: NVIDIA, Microsoft und Apple.

Günstig, transparent und einfach handelbar – die Argumente für passive Produkte klingen überzeugend. In zahlreichen Medien werden sie als die bessere Geldanlage dargestellt. Doch ist dieses Bild wirklich so eindeutig? So mancher Anleger übersieht die Schwachstellen, die ETFs im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds mit sich bringen.

Klumpenrisiken: Konzentration statt Diversifikation

Ein zentrales Problem vieler ETFs ist ihre Gewichtung. Besonders in marktbreiten Indizes wie dem MSCI World dominieren einzelne Länder und Unternehmen überproportional. So macht allein der US-Anteil im MSCI World rund 68 Prozent aus – eine Schieflage, die 2024 für Anleger im Euroraum spürbar wurde: Der schwache US-Dollar belastete die Renditen.

Noch deutlicher wird es in spezialisierten Branchen-ETFs. Der Xtrackers MSCI World Information Technology investiert (Stand: August 2025) über die Hälfte seines Volumens in nur drei Unternehmen: NVIDIA, Microsoft und Apple. Die zehn größten Titel stehen sogar für mehr als zwei Drittel des Fonds. Von echter Risikostreuung, wie sie für aktiv gemanagte Fonds gilt, kann hier keine Rede sein. In diesem Fall dürfte nämlich kein Einzeltitel mit mehr als 10 Prozent gewichtet werden.

Fehlende Qualitätsprüfung: Dividende ist nicht gleich Dividende

Ein weiterer Kritikpunkt: die mangelnde qualitative Selektion. Dividenden-ETFs illustrieren dieses Problem besonders deutlich. Oft werden Unternehmen allein nach der Höhe ihrer Ausschüttung gewichtet. Das kann trügerisch sein.

Eine hohe Dividendenrendite ist nicht automatisch ein Kaufargument, sondern kann auch ein Warnsignal darstellen – etwa wenn der Aktienkurs zuvor stark gefallen ist oder das Unternehmen durch hohe Ausschüttungen seine Substanz angreift. Sinkende Gewinne und steigende Schulden bei gleichzeitiger Dividendenzahlung passen kaum zu einer nachhaltigen Investmentstrategie.

Vergangenheit statt Zukunft: Trägheit der Indexzusammensetzung

ETFs bilden Indizes ab – und Indizes basieren auf historischen Daten. Die Zusammensetzung verändert sich oft nur in festen Abständen und reagiert kaum auf fundamentale oder makroökonomische Veränderungen.

Für Anleger bedeutet das: Anpassungen an neue Marktgegebenheiten erfolgen langsam und teilweise erst dann, wenn sich die Veränderungen bereits massiv ausgewirkt haben. Ein aktives Fondsmanagement kann hier flexibler reagieren.

Der Preis der Passivität

Einer der größten Pluspunkte der ETFs ist ihr Kostenvorteil. Verwaltungsgebühren von 0,1 bis 0,3 Prozent erscheinen unschlagbar günstig im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds. Doch wie das Sprichwort sagt: „Wer billig kauft, kauft zweimal.“

Denn der Preis ist auch deshalb niedrig, weil auf aktives Management verzichtet wird. Fondsmanager hingegen analysieren Märkte, steuern Risiken aktiv und unterliegen strengen regulatorischen Vorgaben. So greift beispielsweise bei einem OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts, was auf die von Oberbanscheidt initiierten und beratenen Fonds zutrifft, eine Vorgabe zur Vermeidung einer zu großen Gewichtung in ein und denselben Emittenten. ETFs sind in dieser Hinsicht oft weniger streng reguliert – ein Umstand, den Anleger bei ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten.

Dividenden als stabile Ertragssäule

Neben der ETF-Debatte rückt für viele Anleger wieder ein klassisches Thema in den Fokus: Dividenden. Sie gelten als „der Zins des Aktionärs“ und können eine zuverlässige Einkommensquelle darstellen – unabhängig von kurzfristigen Zinsbewegungen.

Wichtige Kriterien für die Auswahl solider Dividendenwerte sind:

Nachhaltigkeit der Dividendenpolitik : Unternehmen mit einer langen Historie stabiler oder steigender Ausschüttungen (Dividendenaristokraten) sind besonders attraktiv.

: Unternehmen mit einer langen Historie stabiler oder steigender (Dividendenaristokraten) sind besonders attraktiv. Finanzielle Stabilität : Geringe Verschuldung und solide Cashflows sichern die Kontinuität der Zahlungen.

: Geringe Verschuldung und solide Cashflows sichern die Kontinuität der Zahlungen. Ausschüttungsquote: Eine zu hohe Dividende im Verhältnis zum Gewinn signalisiert Risiko.

In Deutschland gehören Allianz, Siemens und Deutsche Telekom zu den verlässlichen Dividendenzahlern. In Europa stechen Nestlé und Unilever hervor, in den USA Konzerne wie Procter & Gamble, Johnson & Johnson und Coca-Cola. Auffällig ist: Viele dieser Titel stammen aus dem defensiven Basiskonsumgütersektor – einer Branche, die auch in Krisenzeiten robust bleibt.

Dividende oder Zins – ein Scheingegensatz?

Mit der Zinswende stellt sich für Anleger die Frage: Sind Dividendenaktien im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen noch attraktiv? Andre Koppers, Geschäftsführer der Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung, sieht das klar: „Dividenden sind immer beachtenswert, ungeachtet des Zinsniveaus. Als Anteil des Unternehmensgewinns lassen sie Anleger – im Gegensatz zum Zins – dauerhaft am Unternehmenserfolg teilhaben.“

Die Zahlen stützen diese Einschätzung. So liegt die Dividendenrendite der Allianz-SE-Aktie aktuell bei 4,64 Prozent – und damit deutlich über der Rendite einer zehnjährigen Allianz-Anleihe mit 3,70 Prozent.

Hinzu kommt das Kurspotenzial der Dividendenaktien – ein Vorteil, den Anleihen naturgemäß nicht bieten können.

Fazit: Bewusste Auswahl statt blinder ETF-Begeisterung

ETFs sind zweifellos ein wichtiges und sinnvolles Instrument im Werkzeugkasten der Geldanlage. Doch sie sind kein Allheilmittel. Klumpenrisiken, fehlende qualitative Selektion und die starre Orientierung an der Vergangenheit sind Schwachstellen, die Anleger kennen sollten.

Wer auf nachhaltige Erträge setzt, sollte auch aktiv gemanagte Fonds und Dividendenstrategien in Betracht ziehen. Gerade stabile Dividendenzahler können als „neue Zinsen“ eine wichtige Rolle im Portfolio übernehmen – und das nicht nur in Niedrigzinszeiten.

