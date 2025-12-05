Starkes Wachstum bei jungen Menschen, Frauen und Geringverdienern: Eine BlackRock-Studie zeigt, warum ETFs in Deutschland vor dem nächsten großen Sprung stehen.

Verteilung der ETF-Anleger in Europa: ETFs nehmen 2025 den dritten Platz unter den meistgehaltenen Anlageprodukten ein, nur Aktien und Investmentfonds sind noch beliebter.

ETFs sind in Europa das Anlageprodukt, das am schnellsten wächst. Die „People & Money“ Studie 2025 von BlackRock verfolgt das Verhalten von ETF-Anlegern seit 2022, benennt wichtige demografische und regionale Wachstumschancen und präsentiert konkrete Vorschläge, um das Vertrauen und das Engagement neuer Anleger zu stärken.

1. Der europäische ETF-Markt ist im Wandel

Europaweit beobachten wir, dass immer mehr Menschen mit dem Investieren beginnen. So ist die Zahl der Anleger von 102 Millionen im Jahr 2022 auf heute 117 Millionen gewachsen.

Bemerkenswert ist dabei, wie schnell die ETF-Nutzung verglichen mit anderen Anlageprodukten zunimmt. Gemäß unserer Studie gab es 2022 19,3 Millionen ETF-Anleger in Europa, im September 2025 hingegen 32,8 Millionen. 40 Prozent (13,2 Millionen) davon investieren über iShares ETFs. Seit 2022 ist die Zahl der ETF-Anleger in Europa durchschnittlich um 19 Prozent pro Jahr gestiegen – mehr als doppelt so schnell wie die Zahl der Krypto-Anleger (+8 Prozent) und deutlich schneller als bei Anleihen (+5 Prozent) und Aktien (+4 Prozent). Lagen ETFs 2024 noch auf Platz vier unter den meistgehaltenen Produkten, so nehmen sie 2025 den dritten Platz ein, nur Aktien und Investmentfonds sind noch beliebter.

Deutschland war führend bei diesem Wachstum mit 5,3 Millionen neuen ETF-Anlegern seit 2022. Die Zahl der ETF-Anleger ist durchschnittlich um 17 Prozent pro Jahr gestiegen – fast dreimal so schnell wie bei Aktien (+6 Prozent) und nur knapp hinter Krypto (+20 Prozent). Mit heute 14,5 Millionen Anlegern sind ETFs zum zweitbeliebtesten Anlageprodukt in Deutschland geworden – übertroffen nur von Aktien mit 15,1 Millionen Anlegern.

Ein unterstützender Faktor für diese breite Akzeptanz ist die finanzielle Bildung: 48 Prozent der deutschen Erwachsenen geben an, zumindest grundlegende Kenntnisse zu ETFs zu haben* – dies ist neben Österreich die höchste Rate in Europa.

Wachstum beim ETF-Besitz

Als wir 2022 erstmals den ETF-Besitz in Europa abfragten, hätte kaum jemand vorhersehen können, wie rasant die Akzeptanz wachsen würde.

In folgenden drei Gruppen wächst die ETF-Nutzung am schnellsten: Frauen, jüngere Anleger und Personen mit niedrigeren Einkommen. In Deutschland hielten 2022 40 Prozent der Anleger ETFs, 2025 waren es bereits 55 Prozent. Die größten Zuwächse zeigten sich bei Frauen, bei 25- bis 54-Jährigen sowie bei Personen mit niedrigerem Einkommen. Dies deutet darauf hin, dass der Zugang zu ETFs immer niedrigschwelliger wird.

2. Ausblick: Das ETF-Wachstum in Europa

In unserer People & Money Studie 2024 haben wir die Prognose aufgestellt, dass in Europa innerhalb eines Jahres 8 Millionen neue ETF-Anleger hinzukommen würden. Fast anderthalb Jahre später bestätigen unsere neuesten Ergebnisse diese Prognose: Seit März 2024 sind 9,6 Millionen neue ETF-Anleger hinzugekommen.

Auch in Zukunft dürfte sich dieses Wachstum unserer Ansicht nach nicht verlangsamen. Die aktuelle Studie zeigt, dass weitere 8,7 Millionen Menschen in der Region planen, erstmals in ETFs zu investieren – das entspricht 41 Prozent der insgesamt 21 Millionen Erwachsenen, die in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich in ETFs investieren werden.

Für Deutschland gehen wir davon aus, dass 6,6 Millionen Menschen in den nächsten zwölf Monaten in ETFs investieren werden; davon 24 Prozent erstmals (1,6 Millionen). Ein Großteil dieser Dynamik wird von jüngeren Erstanlegern getragen sowie von erfahreneren Anlegern, die ihr Engagement ausbauen möchten. Auch in einkommensschwächeren Gruppen wächst das Interesse: 73 Prozent der derzeitigen Nichtanleger, die sich für ETFs interessieren, haben ein persönliches Jahreseinkommen unter 30.000 Euro.

Die Mischung aus neuen und erfahrenen Anlegern verdeutlicht, dass das Wachstum des ETF-Marktes eine solide Basis hat. Was vor 25 Jahren in Europa als Instrument für institutionelle Investoren begann, hat sich zu einer Anlageoption entwickelt, die heute Millionen Menschen dabei unterstützt, ihre langfristige finanzielle Zukunft zu gestalten.

Was ETF-Anleger vorhaben

Aktien-ETFs bleiben in den nächsten zwölf Monaten die erste Wahl bei Anlegern, wobei insbesondere Rohstoff-ETFs/ETPs in den Fokus rücken.

3. Die nächste Generation für ETFs begeistern

Zwar nutzen immer mehr Menschen ETFs, dennoch investieren 79 Prozent aller Erwachsenen und 45 Prozent der aktuellen Anleger in Deutschland bisher nicht in ETFs.

Wir sind jedoch davon überzeugt, dass ETFs eine entscheidende Rolle dabei spielen können, dass mehr Menschen investieren, indem sie die Kapitalanlage einfacher, erschwinglicher und für alle zugänglich machen. Da immer mehr Menschen ETFs kennen, verstehen, wie sie funktionieren und sie nutzen, können Vermögensverwalter, Anbieter, Regulierer und Regierungen auf Basis dieses ETF-Ökosystems unserer Ansicht nach den Zugang zu den Finanzmärkten erleichtern und mehr Menschen in die Lage versetzen, ihre finanzielle Zukunft in die Hand zu nehmen.

Eines der spannendsten Ergebnisse unserer Studie ist das große potenzielle Interesse an ETF-Sparplänen* – nicht nur bei aktuellen ETF-Anlegern, sondern auch bei denjenigen, die bisher noch nicht in ETFs investieren. Zusammen mit dem außergewöhnlichen Wachstum in Deutschland** bestärkt dies unsere Überzeugung, dass Sparpläne eine entscheidende Rolle dabei spielen können, mehr Menschen dabei zu helfen, erstmals zu investieren.

* Die Befragten konnten aus folgenden Antworten auswählen: „Ich habe von ETFs gehört und kenne die Grundlagen (d. h., ich weiß, was ETFs sind, und kenne die Gründe dafür, in ETFs zu investieren)“, „Ich habe solide Kenntnisse und fühle mich sicher bei ETF-Anlageentscheidungen“ oder „Ich habe fortgeschrittene Kenntnisse und könnte ETFs anderen detailliert erklären“.

** extraETF, November 2024