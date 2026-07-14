Der ETF ist für viele Privatanleger zum Anlageprodukt Nummer eins geworden: günstig, transparent, jederzeit handelbar. Wer einen Exchange Traded Fund kauft, zahlt oft weniger als 0,20 Prozent Kosten im Jahr, manchmal sogar nur drei Basispunkte. Doch während die Anleger auf ein scheinbar unkompliziertes Produkt schauen, das sich günstig an Börsen erwerben lässt, steckt für den Fondsanbieter eine aufwendige Infrastruktur dahinter. Dieser technische Apparat unterscheidet ETFs deutlich von klassischen Fonds .

Ein traditioneller Fonds ist direkt bei der Fondsgesellschaft erwerbbar. Die durchschnittlich rund 1,5 Prozent Gesamtkosten fließen in drei Töpfe: an den Asset Manager für seine Anlageentscheidungen (rund 60 bis 90 Basispunkte), den Vertrieb, also Berater, Banken, Plattformen als Bestandsprovision (rund 40 bis 60 Basispunkte), und an unterschiedliche Stellen für die gesamte Administration (etwa 10 bis 20 Basispunkte): Fondsbuchhaltung, Informationsblätter, Wirtschafts- und Steuerprüfer, Aufsichtsbehörden.

Beim ETF fallen die beiden großen Blöcke weg beziehungsweise schrumpfen enorm: Es gibt oft kein oder nur ein reduziertes aktives Management. Und auch keinen Berater, der eine Provision erhält. So ist jedenfalls die Idee. Stattdessen braucht der ETF, über die übliche Fondsstruktur hinaus, eine spezielle Infrastruktur, die seinen Handel über die Börse möglich macht.

Unsichtbare Infrastruktur

Benjamin Linn, der bei der luxemburgischen Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion das Client Relationship Management leitet, hat Erfahrung mit dem Thema. Axxion legt seit 25 Jahren Fonds auf – als Dienstleistung vor allem für Vermögensverwalter und Family Offices. 2022 nahm Axxion als erste Service-KVG im deutschsprachigen Raum auch ETFs ins Programm.

Benjamin Linn musste sich in die Prozesskette erst einfuchsen. „Wir sind 2021/2022 in das Abenteuer ETF reingestolpert und mussten anfangs sehr viel lernen“, sagt er. Mittlerweile sei alles gut eingespielt. ETFs folgen zum überwiegenden Teil einem Index. Das muss kein großer Index sein wie der MSCI World, der ETF-Häusern teure Lizenzgebühren abverlangt. Kleinere Häuser lassen sich oft auch individuelle Indizes kreieren und greifen dabei auf Anbieter wie Solactive oder Qontigo zurück. Allerdings ist auch das ein weiterer Kostenposten auf dem Weg zum eigenen ETF.

Ein dicker Kostenblock ist zudem üblicherweise der Market Maker. Während ein Anleger einen klassischen Fonds direkt bei der Fondsgesellschaft kauft, läuft der ETF-Kauf über die Börse. Dort sorgen Market Maker für flüssigen Handel: Sie stellen Kurse, kaufen beim Emittenten größere Blöcke von Anteilen ein und verkaufen diese sukzessive an der Börse weiter. Ihr Gewinn steckt im Spread – der kleinen Differenz zwischen An- und Verkaufskurs, die sie bei jedem Geschäft einbehalten. Als Market Maker treten zum Beispiel Société Générale, BNP Paribas, Flow Traders oder Jane Street auf.

Für die Dienstleistung der Market Maker müssen ETF-Anbieter unterschiedlich tief in die Tasche greifen, es kommt auf das Fondsvolumen an. Auch wie die Vergütung berechnet wird, ist variabel: Bei kleinen ETFs, die seltener gehandelt werden und bei denen der Verdienst aus den Spreads daher geringer ausfällt, verlangen Market Maker nach Brancheninformationen oft einen Fixbetrag, Linn nennt als ungefähren Richtwert 30.000 bis 50.000 Euro im Jahr. Bei großen, umsatzstarken ETFs reicht ihnen mitunter auch der laufende Spread als Vergütung, und die Fixgebühr sinkt – im Extremfall auf null.

Transparente Preislisten gibt es in dem Bereich nicht, üblicherweise sind die Preise Verhandlungssache. „Die Market Maker lassen sich ungern in die Bücher sehen“, weiß Linn zu berichten.

Hinzu kommen weitere Posten: Das PCF (Portfolio Construction File) ist eine Datei, die für ETFs jede Nacht aufs Neue berechnet wird. Sie erfasst, was im Portfolio steckt und was der Market Maker also bepreisen soll. Zusätzlich wird beim ETF der iNAV (gesprochen: „ainaf“) ermittelt. Während bei traditionellen Fonds der Börsenwert, NAV, einmal am Tag erfasst wird, muss für ETFs alle 15 Sekunden ein zumindest indikativer Nettoinventarwert vorliegen. Er zeigt an, ob ein ETF-Anteil an der Börse gerade über oder unter seinem rechnerischen Portfoliowert gehandelt wird. Auch den iNAV, also die Annäherungskurse, ermittelt ein externer Dienstleister.

Schließlich fallen Börsen-Listing-Gebühren an. In Europa gibt es vier maßgebliche Handelsplätze – Xetra, Six, Euronext und die London Stock Exchange – sowie zahlreiche kleinere Regional- und Digitalplattformen. Für jede Notierung fallen eigene Gebühren an.

„Neben den normalen Fondskosten kommen noch einmal 35.000 bis 60.000 Euro pro Jahr hinzu“, schätzt Linn. Der Axxion-Spezialist rechnet in Basispunkte um und kommt zu dem Ergebnis: Bei einem kleinen ETF mit 50 Millionen Euro Volumen schlägt der ETF-Mantel mit fünf bis zehn Basispunkten mehr zu Buche als ein vergleichbarer klassischer Fonds. Wächst das Volumen auf 100 bis 150 Millionen Euro – die Größenordnung, die Axxion mit ihren ETFs anstrebt –, schmelzen diese Mehrkosten auf zwei bis drei Basispunkte.

Harte Nuss: der Market Maker

Dass diese Infrastruktur teuer ist, ist die eine Seite. Die andere ist: Man muss sie überhaupt erst bekommen. Gerade kleine ETF-Anbieter können auf Hürden stoßen, wie aus dem Markt zu hören ist. Für etablierte Emittenten betreuen die großen Market Maker wie SocGen oder BNP Paribas Hunderte von ETFs gleichzeitig. Wenn jedoch jemand mit einem Einzelfonds kommt, ist dessen Andocken ebenso aufwendig – bei potenziell nur geringen Erträgen für den Market Maker. Der Kleinkunde dürfte daher kaum der Lieblingskunde sein, er muss renitente Market Maker erst einmal von sich überzeugen.

Häuser wie Blackrock/iShares, Vanguard oder Amundi bringen zwar das ETF-Volumen mit, das Market Maker ernsthaft interessiert – doch sprechen sie nur ungern darüber. Vanguard reagierte auf eine Anfrage zu diesem Thema gar nicht. Das mag daran liegen, dass die Antworten ungemütlich wären: Wer damit wirbt, stets maximal günstig zu sein, ist möglicherweise wenig daran interessiert, seine genaue Ertragsmechanik zu erläutern. Denn dass auch Vanguard nichts zu verschenken hat, dürfte klar sein.

Mehr zu der Verschwiegenheit von Fondsgesellschaften in Kostenfragen lesen Sie hier.

Mit dem Börsen-Listing ist die Arbeit für den ETF-Vertrieb nicht getan. Philipp Prömm, Vorstand bei der Frankfurter Fondsboutique Shareholder Value Management, unterscheidet mehrere Ebenen der Sichtbarkeit: Ein ETF kann technisch auf Xetra gelistet, doch trotzdem für viele Privatanleger kaum erreichbar sein. Denn die großen digitalen Handelsplattformen („Neobroker“), wichtiger Börsenzugang für den Retail-Vertrieb, handeln nicht unbedingt über Xetra.

Jedenfalls war das bis Ende Juni so. Seit dem Monatswechsel ist nun EU-weit das Verbot des Payment for Orderflow („PFOF“) in Kraft: Broker dürfen sich nicht mehr von einem bestimmten Börsenplatz dafür vergüten lassen, dass sie Orders exklusiv an ihn weiterleiten. Daher sortieren sich die Handelswege im ETF-Vertrieb aktuell neu.

Und selbst, wenn ein ETF auf einer Plattform prinzipiell kaufbar ist, ist er dort noch lange nicht sichtbar. Denn ein Platz auf den jeweiligen Empfehlungslisten oder eine prominente Platzierung in der App – alles kostet extra. Die Preise auch hier: Verhandlungssache. Manche Plattformen verlangen einen Fixbetrag, andere Basispunkte auf das Volumen, manche einmalig, andere laufend.

Aus der Branche ist zu hören: Der Regalplatz für einen ETF kann bei manchem Neobroker so teuer sein, dass kleinere ETF-Anbieter damit zunächst fünf Jahre lang Verluste schreiben würden.

Wo sonst noch Geld fließt

ETFs zahlen keine Bestandsprovisionen, das gilt als ein Kernprinzip. Doch daran wird gerüttelt – vor allem durch digitale Plattformen. So verlangen manche Neobroker eine laufende Vergütung, bemessen am Fondsvolumen, damit sie Produkte prominent platzieren, wie in der Branche gleich mehrererorts zu hören: „Es gibt durchaus ETFs, die geringe Bestandsprovisionssätze zahlen, vielleicht fünf Basispunkte“ – sagt etwa Benjamin Linn. Umgekehrt können sich ETF-Emittenten auch alternative Einnahmen mit dem Vehikel erschließen. Besonders beliebt: die Wertpapierleihe.

Viele ETFs verleihen ihre Fondsbestände gegen Gebühr an andere Marktteilnehmer und erzielen daraus Erträge. Bis zu 20 Basispunkte im Jahr könnten je nach Anlageuniversum so zusammenkommen, schätzt Thomas Meinke, Investmentdirektor bei Dimensional. Das US-Haus bietet seit vergangenem November auch in Deutschland aktive ETFs an. Erträge aus Wertpapierleihe gebe Dimensional zu 90 Prozent in seine Fonds zurück, lediglich 10 Prozent gingen an den Dienstleister, der die Leihe organisiert.

Fondsriese Blackrock weist für seine iShares-Ucits-ETFs offen aus, dass knapp zwei Drittel, nämlich 62,5 Prozent der Wertpapier-Leiherträge im Fonds verbleiben und 37,5 Prozent an Blackrock gehen – wobei der Konzern alle operativen Kosten des Programms auf seine Kappe nehme. Die Wertpapier-Leihgeschäfte könnten erklären, warum manche ETFs für minimale Gebühren und teils sogar kostenlos angeboten werden: Das Geschäft rechnet sich über andere Ertragsquellen für die Anbieter trotzdem.

Angesichts des zusätzlichen Technikapparats, den Fondsanbieter für ETFs vorhalten müssen: Ist es eigentlich teurer, einen ETF aufzulegen – gerade für kleinere Emittenten? Benjamin Linn würde dem zustimmen. Dimensional-Spezialist Meinke erinnert gleichzeitig, dass beim ETF zwar der Börsenapparat hinzuzurechnen sei. Auf der anderen Seite: „Der ETF hat eine geringere Komplexität, weil es von ihm weniger Varianten gibt.“

Er meint: Ein ETF hat gewöhnlich nicht so viele unterschiedliche Anteilsklassen, wie sie aktive Fonds oft haben: ausschüttend, wiederanlegend, zu unterschiedlichen Kosten und in verschiedenen Währungen. „Es gibt zwar deutlich mehr Dienstleister im ETF-Ökosystem“, fasst Meinke zusammen. „Aber andere Anforderungen fallen dafür weg.“