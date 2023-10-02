Luxemburger Asset Manager Ethenea: 300-Millionen-Mischfonds wird zu reinem Rentenfonds

Rohstoffe und Aktien waren schon länger keine Bausteine im Ethna-Defensiv Fonds von Ethenea. Nun wandelt der Luxemburger Asset Manager den Mischfonds folgerichtig in einen reinen Rentenfonds um - und bekam dafür nun grünes Licht.

Luca Pesarini, einer der drei verantwortlichen Portfoliomanager des Ethenea-Fonds: Der Ethna-Defensiv ist nun ein Rentenfonds

Der in Luxemburg ansässige Vermögensverwalter Ethenea hat grünes Licht von der Aufsichtsbehörde erhalten, um seinen Mischfonds Ethna-Defensiv in einen reinen Rentenfonds umzuwandeln. Der am 2. April 2007 aufgelegte Fonds verwaltet ein Vermögen von rund 300 Millionen Euro und vollzog diesen Wandel zum 1. Oktober dieses Jahres. Darüber berichtete zuerst "Fundview".

In der Folge setzt Ethenea die Quote für Edelmetalle, Rohstoffe und Aktien im Fonds auf Null. Bereits im Oktober 2021 wurde Goldbestand und im November 2021 der Aktienbestand eliminiert.

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Die Performance des Fonds lag im vergangenen Jahr bei -3,2 Prozent und Year-to-date (Stichtag 29. September 2023) bei -0,78 Prozent. Trotz dieser Zahlen betont Ethenea, dass der Fokus auf Anleihen und Liquidität als zentrale Bausteine der Strategie beibehalten wird. So müsse der Fonds keine besonders hohe Performance haben, erklärt Luca Pesarini , einer der drei verantwortlichen Portfoliomanager, gegenüber "Fundview". Vielmehr komme es für konservative Investoren auf stabile Erträge bei geringer Volatilität an.