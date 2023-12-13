Verwaltung unter einem Dach Ethenea und Mainfirst rücken näher zusammen

Die Fondsgesellschaften Ethenea und Mainfirst wollen Verwaltungsaufgaben zusammenlegen. Die Fondsmarken und die Portfoliomanagement-Teams der beiden Häuser seien davon nicht betroffen, heißt es von Ethenea.

Ethenea und Mainfirst legen ihre Verwaltungen zusammen. Die beiden Fondsmarken, beide unter dem Dach der Haron Holding von Ethenea-Gründer Luca Pesarini aufgehängt, arbeiten schon länger eng zusammen. So werden Fonds beider Häuser bereits seit 2019 über die gemeinsame Gesellschaft Fenthum vertrieben.

Nun soll auch die Verwaltung im Hintergrund gebündelt werden – aus Effizienzgründen: Die gesellschaftsrechtliche Trennung habe „die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und die Nutzung gemeinsamer Ressourcen erschwert“, teilt Ethenea mit. Beide Gesellschaften seien jedoch an einem gemeinsamen Standort untergebracht und würden „in Teilen in Personalunion geführt“. Daher wolle man nun aus zwei Verwaltungsgesellschaften eine machen. Ab dem 1. Januar solle die Änderung aktiv sein.

Verwaltung zusammengelegt

Der Umbau sei rein administrativer Natur und finde vor allem im Backoffice statt. Die Entscheidungsprozesse im Portfoliomanagement und die individuelle Philosophie für das Management der einzelnen Fonds blieben davon unberührt. Ebenso bleibe man auch personell konstant, die Ansprechpartner für Geschäftspartner sollten dieselben bleiben, versichert Ethenea.

„Wir freuen uns darauf, dass wir die Kapazitäten und die positive Energie, die diese Veränderung freisetzt, zusätzlich dafür nutzen können, um unsere Gruppe strategisch weiterzuentwickeln und erfolgreich in die Zukunft zu führen – zum Vorteil der Investoren“, sagt Thomas Bernard, Chef der Dachgesellschaft Haron Holding.

Die Fondsgesellschaft Ethenea ist im luxemburgischen Munsbach ansässig. Die Gesellschaft managt die drei Fonds Ethna Aktiv, Ethna Defensiv und Ethna Dynamisch, ebenso wie den Hesper Fund Global Solutions. Die Marke Mainfirst verfügt über eine breitere Fondspalette. Die Fonds werden von Frankfurt aus gemanagt.