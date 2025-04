Ethereum-Krise 2025: Warum der Ether-Kurs massiv einbrach

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Besonders das erste Quartal 2025 verlief für Ethereum-Anleger enttäuschend. Mit einem Minus von 44 Prozent verfehlte die Kryptowährung die traditionell bullische Entwicklung in diesem Zeitraum deutlich. Der Tiefpunkt der Talfahrt wurde mit einem Kurs von 1.400 US-Dollar erreicht – ein Niveau, das zuletzt vor mehr als einem Jahr zu beobachten war.

Neben den akuten Herausforderungen kämpft Ethereum mit anhaltenden strukturellen Schwächen. Trotz zahlreicher Layer-2-Lösungen bleiben die Transaktionsgebühren (Gas Fees) im Hauptnetzwerk hoch, was viele potenzielle Nutzer abschreckt.

„Bitcoin profitierte von robusten Kapitalzuflüssen durch US-Spot-ETFs und seiner Position als 'digitales Gold'. Das Narrativ von Bitcoin ist insbesondere in der Phase der Unsicherheit seit der Amtsübernahme von Trump wesentlich passender als das von Ethereum“, erklärt Krypto-Experte Markus van de Weyer, Geschäftsführer con Alpha Beta Asset Management.

Aus charttechnischer Sicht ist die Lage ebenfalls kritisch: Bei einem nachhaltigen Bruch der 2.000-Dollar-Marke droht ein weiterer Abverkauf. Einige Marktbeobachter halten bei anhaltender negativer Dynamik sogar Kurse unter 1.000 US-Dollar für möglich.

Dennoch gibt es auch positive Signale. Am 23. April 2025 konnte Ethereum um fast 15 Prozent auf 1.820 US-Dollar zulegen und Marktanteile zurückgewinnen. „Der rasante Preisanstieg bei Bitcoin hat auch im restlichen Kryptomarkt für stark steigende Kurse gesorgt. Besonders 'ausgebombte' Token wie Ether konnten massiv profitieren und verzeichneten zweistellige prozentuale Kurszuwächse“, kommentiert van de Weyer die Entwicklung.

Am Donnerstag, 24. April, ging es allerdings schon wieder abwärts. Mittelfristig könnten technische Upgrades und eine bessere Integration von Layer-2-Lösungen die Attraktivität des Netzwerks wieder erhöhen. „Einerseits ist das Netzwerk technologisch stark aufgestellt, insbesondere durch die Fortschritte bei Layer-2-Skalierungslösungen und die Rolle als Rückgrat der Defi-Ökonomie“, kommentiert Oliver Schäfer, Head of Germany von 21Shares. „Andererseits war Ethereum zuletzt stärker von regulatorischen Unsicherheiten betroffen, vor allem im Hinblick auf das Staking. Diese Unsicherheit führte bei US-Investoren zu Zurückhaltung und sorgte in Kombination mit Gewinnmitnahmen nach dem starken Jahresauftakt für erhöhte Volatilität.“

Hoffnung durch regulatorischen Wandel

Mit der Ernennung von Paul Atkins zum neuen SEC-Vorsitzenden hat sich auch das regulatorische Umfeld verändert. Schäfer sieht darin eine Chance: „Mit Paul Atkins als neuem SEC-Chef keimt Hoffnung auf: Die Märkte erwarten eine innovationsfreundlichere Regulierung. Sollte die SEC Ethereum-Staking-ETFs zulassen, könnte 2025 ein Wendepunkt werden.“

Van de Weyer zeigt sich für die nähere Zukunft ebenfalls optimistisch: „Das Upgrade der Blockchain steht in wenigen Tagen an und dürfte eine Menge Unsicherheiten beseitigen. Die kommende krypto-freundliche Regulierung in den USA sollte besonders im Markt der Altcoins für eine deutlich bessere Stimmung sorgen.“

Fazit: Ethereum vor Bewährungsprobe

Die nächsten Monate werden zeigen, ob Ethereum seine Position als zweitgrößte Kryptowährung festigen kann. Während Bitcoin sich als digitales Gold etabliert hat, muss Ethereum seinen Platz als technologische Grundlage für dezentrale Anwendungen gegen wachsende Konkurrenz verteidigen. Die anstehenden Upgrades und regulatorischen Entwicklungen könnten dabei entscheidend sein.