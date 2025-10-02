Das Produktivitätswachstum verlagert sich von Bitcoin zu Ethereum, sagt Ha Duong von Bit Capital. Was dem zweitwertvollsten Krypto-Asset starken Rückenwind gibt.

Im Windschatten von Bitcoin Ethereum steigt auf: Bit-Capital-Fondsmanager sieht Kryptomarkt am Wendepunkt

Ethereum könnte in seiner Bedeutung die Ur-Kryptowährung Bitcoin zukünftig übertrumpfen, glaubt Ha Duong von Bit Capital.

Bitcoin kletterte im August 2025 erstmals über 124.000 US-Dollar – dieser historische Sprung befeuerte den gesamten Kryptomarkt. Doch während die Schlagzeilen dem Branchenprimus gehörten, verschoben sich im Hintergrund die institutionellen Kapitalströme. Immer deutlicher zeigt sich, dass Ethereum (ETH) zur treibenden Kraft im Ökosystem wird, während Bitcoin seine Rolle als Wertanker behält und weiter ausbaut.

Genius Act war ein Meilenstein

Der entscheidende Impuls für diese Entwicklung kam mit dem Genius Act in den USA. Dieses verabschiedete Gesetz markiert einen regulatorischen Meilenstein: Es definiert einen regulatorischen Rahmen für Stablecoins und bestätigt deren Status als legitime, systemrelevante Finanzprimitive.

Seit dem 18. Juli 2025 gilt in den USA damit eine konsolidierte und verbindliche Regelung für Zahlungs-Stablecoins. Sie schafft entscheidende Rechtssicherheit und fungiert bereits als Katalysator für eine breitere institutionelle Akzeptanz.

Stablecoins sind Krypto-native Abbildungen staatlicher Fiat-Währungen – derzeit entfallen hier rund 99,8 Prozent des Gesamtangebots auf den US-Dollar. Ihre Integration in Anwendungen des dezentralen und traditionellen, zentralen Finanzsystems (Defi und Tradfi) etabliert digitale US-Dollar als funktionales Zahlungsmittel, stärkt die globale Dominanz des US-Dollar und generiert durch US-Treasury-Reserven strukturelle Nachfrage im Anleihemarkt.

Für Banken entstehen neue strategische Optionen, jedoch auch intensiver Wettbewerb durch Emittenten, die keine Banken sind. In Summe steht der Genius Act für die institutionelle Reifung eines Marktes, dessen wirtschaftliche Relevanz und Nutzung längst über den Kryptohandel hinausgehen.

Institutionelle Investoren entdecken Ethereum

Diese Rechtssicherheit stärkte Ethereum als Basisinfrastruktur für Defi und Tokenisierung, sprich die Darstellung von realen Vermögenswerten durch digitale Tokens auf einer Blockchain, um diese handelbar und liquider zu machen. Zudem öffnete sie bei institutionellen Investoren die Schleusen.

Allein im Juli legte Ether um beeindruckende 51 Prozent und im August um weitere 19 Prozent zu. Dies übertraf die Performance von Bitcoin in den genannten Zeiträumen deutlich. Ende August notierte Ethereum zudem bei Kursen von knapp 4.900 US-Dollar erstmals seit Anfang 2022 wieder nahe Allzeithochs.

Parallel dazu erreichten die Zuflüsse in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) auf Ethereum im Juli ein Rekordniveau von 5,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 366 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auch die verwalteten Vermögen explodierten mit einem Plus von 120 Prozent bei ETH-ETFs, während die Zuwächse bei Bitcoin-ETFs mit 14 Prozent vergleichsweise moderat ausfielen.

Einen weiteren positiven Impuls lieferten Ethereum-Treasury-Unternehmen. Das sind börsennotierte Firmen, die sich ausschließlich darauf konzentrieren, Ethereum zu akkumulieren und dadurch ihren „ETH per Share“ zu steigern. Ähnlich wie das Unternehmen Microstrategy im Bitcoin-Sektor könnten in diesem Fall Firmen wie Bitmine oder Sharplink mit ihrem starken Kaufdruck einen positiven Preiseffekt bei Ethereum bewirken.

Darüber hinaus tragen sie dazu bei, das Narrativ von Ethereum als „produktives Treasury-Asset“ weiter zu festigen.

Kapital fließt in Richtung Ethereum

Die Daten aus On-Chain-Analysen und ETF-Kapitalströmen zeigen klar: Kapital rotiert aus Bitcoin heraus in Ethereum. Damit zeichnet sich eine neue Allokationslogik in institutionellen Portfolios ab.

Bitcoin bleibt der „Store of Value“, sprich ein Wertaufbewahrungsmittel, das digitale Gold und der Bilanzanker des Krypto-Universums.

bleibt der „Store of Value“, sprich ein Wertaufbewahrungsmittel, das digitale Gold und der Bilanzanker des Krypto-Universums. Ethereum hingegen kann nicht nur gehortet, sondern aktiv genutzt werden. Es birgt Renditepotenzial durch Cashflows aus Defi-Protokollen, als Fundament der Token-Ökonomie und durch Staking. Staking ist ein Prozess, bei dem Netzwerkteilnehmer Belohnungen erhalten können, indem sie ihre Coins in Krypto-Wallets sperren. Dadurch stellen sie diese Coins anderen Netzwerkteilnehmern zum Validieren von Transaktionen zur Verfügung.

Fazit: Kryptomarkt dreht sich

Angesichts der beschriebenen Entwicklungen steht der Kryptomarkt an einem Wendepunkt. Bitcoin wird seine Rolle als Basisreserve und stabiler Wertspeicher behalten, während das eigentliche Produktivitätswachstum von Ethereum kommt – angetrieben durch regulatorische Sicherheit, massive institutionelle Zuflüsse und den Boom bei Defi und Tokenisierung.

Ha Duong, Bit Capital | Bildquelle: Bit Capital

Über den Gastautor Ha Duong:

Ha Duong ist Director Crypto Strategies beim Berliner Asset Manager Bit Capital. Dort managt er die beiden Fonds Bit Global Crypto Leaders (ISIN: DE000A3CNGM3) und Bit Crypto Opportunity (ISIN: DE000A3CNGP6).