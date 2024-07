Damit wiederholt sich möglicherweise die Entwicklung von Januar, als eine Welle von Bitcoin-ETFs an den Start ging und in den ersten Wochen Milliarden an Anlegergeldern anzog. Doch Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Euphorie bei Ethereum zunächst gedämpfter ausfallen dürfte.

Geringeres Interesse von Profi-Anlegern erwartet

Marktexperten führen mehrere Gründe an, warum Ethereum-ETFs vorerst hinter den Erwartungen zurückbleiben könnten. So bevorzugen institutionelle Investoren laut Umfragen Bitcoin, da sie mit der ältesten Kryptowährung vertrauter sind. Auch an der Terminbörse CME ist das Open Interest in Ethereum-Futures deutlich geringer als bei Bitcoin.

Zudem ist Ethereum mit seiner Ausrichtung als Plattform für dezentrale Anwendungen (DApps) und dem Übergang zum Proof-of-Stake-Verfahren komplexer und schwerer zu greifen als Bitcoin, das von vielen als „digitales Gold“ gesehen wird. „Ethereum zu verstehen wird mehr Zeit und Bildungsanstrengungen erfordern“, meint etwa Adrian Fritz, Forschungsleiter beim Schweizer Anbieter 21 Shares.

Staking-Verbot als Hemmschuh

Auch regulatorische Hürden könnten den ETH-ETFs Grenzen setzen. So hat die SEC den Anbietern untersagt, die in den Fonds gehaltenen Ether-Bestände für das Staking zu verwenden, also sie zur Absicherung des Netzwerks einzusetzen und dafür Belohnungen zu kassieren. Manche Experten hatten im Vorfeld erwartet, dass die ETFs diesen Vorteil ausspielen und die Gebühren gegen null senken könnten.

Doch die SEC sieht im Staking ein Indiz, dass es sich bei Ethereum möglicherweise um ein Wertpapier handelt – eine Einstufung, die sie bisher vermieden hat. Sollte sich die Behörde irgendwann doch dazu durchringen, hätte dies wohl weitreichende Folgen für den Ethereum-Handel in den USA.

Kurs zeigt verhaltene Reaktion

An den Kryptomärkten selbst löste die ETF-Zulassung keine großen Ausschläge aus. Der Ether-Kurs notierte am Tag des Handelsstarts knapp 2 Prozent im Minus bei rund 3.450 US-Dollar. Allerdings hat sich seit Jahresbeginn der Wert der Cyber-Devise aber bereits mehr als verdoppelt.

Laut dem Branchendienst Coinmarketcap beträgt die Marktkapitalisierung von Ethereum aktuell rund 380 Milliarden Dollar – etwa ein Drittel der Bewertung von Bitcoin.

Keine Ethereum-ETFs in Deutschland

In Deutschland sind Ethereum-ETFs aufgrund der regulatorischen Ucits-Vorgaben derzeit nicht verfügbar. Anleger können jedoch über ETPs (Exchange Traded Products) investieren, die ähnlich funktionieren und eine breite Palette von Krypto-Assets, einschließlich Ethereum, abdecken. Diese Produkte ermöglichen es Anlegern, auf die Kursbewegungen von Ethereum zu spekulieren, ohne die Kryptowährung direkt kaufen zu müssen.

Insgesamt stellt der ETF-Start einen weiteren Meilenstein in der Akzeptanz von Kryptowährungen an den Finanzmärkten dar. Doch die Zeiten, in denen positive News die Kurse automatisch in neue Höhen treiben, scheinen vorbei zu sein. Ethereum muss nun beweisen, dass es auch in einem schwierigeren Marktumfeld Anleger von seinem Nutzen überzeugen kann.