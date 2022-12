Was ist eigentlich Ethereum? „Ethereum ist eine Plattform, keine Währung“

Was ist eigentlich Ethereum?

Wie die Blockchain den Handel mit CO₂-Zertifikaten effizienter machen würde, was Tokenisierung mit Kuchenstücken zu tun hat und warum Konzerttickets als NFTs eine gute Idee sind, darüber hat Krypto-Experte Maximilian Bruckner von 21e6 Capital mit unserer Redakteurin Barbara Bocks gesprochen.

© Maximilian Bruckner, Collage von Jessica Hunold mit Canva

Barbara: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns etwas über Ethereum zu erklären. Was ist das denn überhaupt?

Maximilian: Vielen Dank für die Einladung. Ethereum ist eine digitale Plattform, die eine ähnliche Technologie verwendet wie Bitcoin, und zwar die Blockchain-Technologie. Ethereum hat das aber um etwas erweitert, und zwar um die Möglichkeit, dort auch Anwendungen, also Apps, zu programmieren.

Hast du mal ein Beispiel?

Maximilian: Man kann sich das so vorstellen: Wenn ich ein Handy habe, zum Beispiel ein iPhone, dann läuft das mit dem Betriebssystem iOS. Es bekommt regelmäßig Updates und ich kann mir aus dem App Store verschiedene Apps herunterladen. Genauso könnte man sagen, Ethereum bietet ein Betriebssystem für Apps an. Entwickler können eigene Applikationen darauf programmieren.

Was sind denn Anwendungsfälle von Ethereum und was machen die Entwickler auf dieser Plattform?

Maximilian: Das wichtigste Konzept und der Hintergrund davon ist, dass Ethereum als Plattform die ganzen Vorteile der Blockchain-Technologie mitbringt. Also, es ist dezentral. Es ist sicher und zensur-resistent. Typische Anwendungsfälle in diesem Ökosystem sind Decentralised-Finance-Anwendungen, also dezentrale Finanzanwendungen.