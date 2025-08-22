Mit 4.750 US-Dollar erreicht Ethereum den höchsten Stand seit 2021. Steigende Nutzerzahlen, Defi-Plattformen und Stablecoin-Regelungen befeuern den Höhenflug, sagt Adrian Fritz.

Aktuell spricht noch vieles dafür, dass sich der Erfolg von Ethereum fortsetzen könnte.

Nicht nur der Hochsommer sorgt für warme Temperaturen, auch in der Krypto-Welt bleibt die Stimmung aktuell aufgeheizt – nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Hochphase von Ethereum. Das zweitgrößte Krypto-Asset erreichte zuletzt einen Marktwert von 4.750 US-Dollar, ein neuer Rekord seit 2021.

Und trotz einer leichten Abschwächung seit Wochenanfang, die den gesamten Kryptomarkt betrifft, spricht noch vieles dafür, dass sich der Erfolg von Ethereum noch fortsetzen könnte. Werfen wir einen Blick auf die Gründe dafür.

Das Erfolgsrezept von Ethereum

Der Hype um den aktuellen Wert eines Ethereum-Tokens vermittelt nur einen Teil des Bildes: Ebenso wichtig sind jene Kennzahlen, die die eigentliche Nutzung des Ethereum-Netzwerkes für unterschiedlichste Zwecke im Finanzbereich belegen.

Das sind zum Beispiel die „täglich aktiven Adressen“, die die Zahl der an einem Tag mit der Ethereum-Chain interagierenden Nutzer zeigen und im August 2025 mit 9,1 Millionen einen Höchststand erreichten.

Oder der Gesamtwert nach total value locked (TVL). Dieser zeigt die Summe aller Gelder, die in diversen Finanzinstrumenten per Smart-Contract im Ethereum-Ökosystem gespeichert sind – von Dollar-Stablecoins, Ether selbst bis hin zu anderen Krypto-Assets auf dem auf Ethereum aufbauenden ERC-20-Standard. Die Kennzahl erreichte mit 312,6 Milliarden US-Dollar im August einen absoluten Höchststand und zeigt, welchen Stellenwert die Ethereum-Infrastruktur mittlerweile hat – auch für Finanzinstrumente wie den Geldverleih, der so völlig unabhängig von Banken stattfinden kann.

Ein Blick auf konkrete Anwendungen zeigt, was hinter den Zahlen steckt: Defi-Plattformen wie Aave, die führende Kredit- und Darlehensbörse auf Ethereum, verzeichnen derzeit Rekorde. Allein hier sind inzwischen über 70 Milliarden US-Dollar an Einlagen gebunden – Gelder, die Nutzer hinterlegen, um Zinsen zu verdienen oder Sicherheiten für Kredite zu stellen. Damit ist Aave einer der zentralen Treiber hinter dem gestiegenen TVL. Fast die Hälfte des jüngsten Wachstums entfällt direkt auf das Ethereum-Hauptnetzwerk.

Stabil, stabiler – Stablecoins

Ein weiterer Faktor, der ebenfalls den starken TVL-Anstieg mitbegründet, ist die weiter steigende Popularität von Stablecoins. Dollar-basierte Stablecoins auf Basis von Ethereum wie USDT oder USDC werden für Verleihgeschäfte zur Zinsgewinnung genutzt und haben mittlerweile einen Gesamtbestand von 135 Milliarden US-Dollar erreicht.

Maßgeblich mitbestimmend für den aktuellen Höhenflug (und künftige Höhenflüge begünstigend) ist sicherlich der in den USA verabschiedete Genius Act, ein neues Gesetz, das klare Regeln für Stablecoins festlegt. Es schafft Potenzial für Investitionen durch mehr institutionelle Akteure. Davon profitiert Ethereum, das einen bedeutenden Anteil der weltweiten Stablecoin-Transaktionen abwickelt.

Ether zur Verbesserung der Unternehmensbilanz

Ein weiterer Treiber hinter der aktuellen Entwicklung sind sogenannte Ethereum-Treasury-Companies – also Firmen, die einen Teil ihres Unternehmensvermögens gezielt in Ethereum halten. Was bislang vor allem aus der Bitcoin-Welt bekannt war, hat sich nun auch im Ethereum-Ökosystem etabliert: Allein im August erreichten diese Gesellschaften einen neuen Meilenstein und besitzen mittlerweile rund 3 Prozent aller im Umlauf befindlichen Ether-Token. An der Spitze steht Bitmine Immersion Tech, das am 12. August bekanntgab, weitere 20 Milliarden US-Dollar für Ethereum-Käufe bereitzustellen.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur die schiere Größenordnung, sondern auch das Signal an den Markt: Ethereum wird längst nicht mehr nur als Plattform für dezentrale Finanzanwendungen genutzt, sondern zunehmend als strategisches Reserve-Asset in Unternehmensbilanzen geführt.

Gemeinsam mit den stark gestiegenen ETF-Zuflüssen in den USA, die mittlerweile 5 Prozent des gesamten ETH-Bestands halten, zeigt dies, wie tief Ethereum inzwischen im institutionellen Finanzsystem verankert ist. Die Entwicklung von Ethereum ist somit nicht nur Gradmesser für den Erfolg von Ethereum selbst, sondern auch des dezentralen, Krypto-gestützten Finanzwesens generell.

Über den Autor

Adrian Fritz verantwortet als Head of Research die Forschungsabteilung von 21.co. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft von 21 Shares, einem Emittenten von Krypto-ETPs.