Ethik-Fondsmanager: Fakten statt Floskeln

Die Manager von Nachhaltigkeitsfonds verlangen von Unternehmen bessere Informationen über ihr ökologisches und soziales Engagement. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Frankfurter Kommunikationsagentur A&B Financial Dynamics (ABFD) unter Managern von Fonds aus dem Bereich Social Responsible Investment (SRI).Die SRI-Investoren fordern vor allem mehr Angaben über Nachhaltigkeits-Kennzahlen im Zeitablauf. Nur so könnten sie Verbesserungen nachvollziehen. Für die Fondsmanager zähle nicht nur, was die Unternehmen ankündigen, sondern auch, was sie konkret umsetzen, erklärt ABFD-Geschäftsführer Wolfgang Glabus.„Nachhaltigkeitsberichte werden nach Meinung der Manager häufig spannend und attraktiv aufbereitet“, so Glabus weiter. „Doch Fondsmanager sind eher an den Zahlen als an Lyrik interessiert.“Außerdem sollten die Unternehmenssprecher keinesfalls die Berichte ihrer Arbeitgeber beschönigen, um in einem grüneren Licht da zu stehen: „Die SRI-Fondsmanager warnen vor dem sogenannten Greenwashing“, so Glabus. Nachholbedarf hätten vor allem die Branchen Software und Energie.