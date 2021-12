Redaktion 17.02.2017 Aktualisiert am 10.03.2017 - 14:25 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Ethna-Aktiv Guido Barthels: „Bundesanleihen könnten auf Inflations-Niveau steigen“

In einem aktuellen Marktkommentar auf Citywire.de erläutert Ethenea-Manager Guido Barthels, warum seiner Meinung zufolge ein Ende des ultrabilligen Geldes in der Eurozone in Sicht ist und die Renditen für Bundesanleihen auf 2 Prozent klettern könnten.