Redaktion 24.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

Ethna-Aktiv Luca Pesarini: „Es kommt nicht auf Griechenland oder China an“

Für Luca Pesarini haben die Griechenland-Krise oder Chinas Börsenturbulenzen keinen wirklichen Einfluss auf die weltweiten Finanzmärkte. Dreh- und Angelpunkt sei dagegen, was in den USA passiere – „wirtschaftlich und in Sachen Zinsen“, so der Ethenea-Manager in einem aktuellen Interview mit „Capital“.