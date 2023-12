Etienne Bernard folgt auf Frauke Feess Versicherungskonzern Gothaer besetzt Chefposten für Vertriebsstrategie neu

Etienne Bernard (34) wird neuer Leiter des Bereichs Vertrieb Markt und Innovation (VMI) bei der Gothaer. Diese Einheit des vor einer Fusion mit der Barmenia stehenden Konzerns ist für das Vertriebscontrolling und das Projektmanagement zuständig und steuert zudem die strategische Ausrichtung des Vertriebs. Der studierte Volkswirt kam 2016 als Trainee zur Gothaer und durchlief unterschiedliche Stationen im Vertrieb und in der Konzernentwicklung. Ende 2017 wurde er Vorstandsassistent bei Oliver Brüß (57), der noch bis Ende 2024 das Ressort Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation verantwortet. Seit 2019 leitet Bernard die Abteilung Facharchitektur und Projektmanagement Vertrieb im Bereich Vertriebsmanagement und Technik.

Verbund von acht europäischen Versicherungsvereinen

Frauke Feess © Gothaer

Bei der Gothaer folgt Bernard auf Frauke Feess (50), die ab dem nächsten Jahr die European Alliance Partners Company (Eurapco) führen wird. Diesem internationalen Verbund unabhängiger Finanz- und Versicherungsunternehmen, die dem Prinzip der Gegenseitigkeit verpflichtet sind, gehören acht Partner an. Sie sind europaweit in 18 Ländern aktiv, betreuen 46 Millionen Kunden und beschäftigen rund 63.000 Menschen. Feess verantwortet in ihrer neuen Rolle als Geschäftsführerin die strategische Ausrichtung der Eurapco und soll gemeinsam mit dem von Gothaer-Chef Oliver Schoeller geführten Vorstand inhaltliche Schwerpunkte setzen. Hierzu zählen die Themen Innovation und Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche

Feess blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche zurück. Nach einem BWL-Studium startete sie ihre Karriere 1999 in einer Unternehmensberatung in Bad Homburg. 2001 wechselte sie zur Generali als Referentin Konzernprojekte und übernahm dort 2003 die Leitung des Strategischen Marketings. 2008 wurde sie bei Investors Marketing Management Consultants in Frankfurt zur Leiterin des Bereichs Versicherungen berufen. 2009 machte sie sich selbständig und beriet Unternehmen aus der Versicherungsbranche im Bereich Marketing, Unternehmensentwicklung, Kundenorientierung und Innovation. Vor drei Jahren kam sie zur Gothaer nach Köln und baute dort den Bereich VMI auf.