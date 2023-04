Teilen

Indirekt in Kryptowährungen, Fonds etc. investieren ETP, ETF, ETN oder ETC: Wir erklären dir die wichtigsten Unterschiede für deine Investments

Du willst in Kryptowährungen wie den Bitcoin investieren, dir aber keine Gedanken um Wallets und Steuern machen? Dann könnte ein indirektes Investment in Kryptowährungen über ETPs das Richtige für dich sein. Aber was sind im Vergleich dazu eigentlich ETFs, ETCs und ETNs? Wir erklären dir, was du definitiv wissen musst.

Krypto-Coins auf der Tastatur: Kryptowährungen sind zwar risikoreich, aber bei vielen beliebt. Mit ETPs können Anleger:innen indirekt in die Anlageklasse investieren

© Imago Images / Lobeca

