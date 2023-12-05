Kurz und knackig EU-Aufsichten informieren leicht verständlich über nachhaltiges Anlegen

Eba, Esma und Eiopa mit Infoblatt zum nachhaltigen Anlegen
Die europäischen Aufsichtsbehörden für Banken, Wertpapierunternehmen und Versicherungen, Eba, Esma und Eiopa, haben eine Informationsbroschüre erstellt, die die wichtigsten Fragen zum Thema nachhaltiges Investieren klären soll.
Während sich die Regulierung für Emittenten und Vermittler von Finanzprodukten eher komplex darstellt, versucht die Broschüre, das Thema in einfachen Worten und mit Blick auf praktische Anwendbarkeit zu erläutern. Es werden Fragen beantwortet wie: Was ist ein Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen? Welche Vorteile bringt der Kauf solcher Produkte?
Ein kurzer Leitfaden regt zudem an, worüber Privatanleger nachdenken sollten, bevor sie ein nachhaltiges Invsetment tätigten. Dabei geht es etwa um das Thema „Greenwashing“: Statt sich an klingenden Namen zu orientieren, sollten Verbraucher besser aufmerksam die Produktinformationen lesen. Die Aufsichtsbehörden warnen zudem vor überzogenen Erwartungen: Nachhaltige Finanzprodukte bieten nicht unbedingt auch günstigere Anlagebedingungen wie zum Beispiel lukrativere Zinssätze.
Das dreiseitige Dokument lässt sich auf der Internetseite der Bafin herunterladen >>