Kurz und knackig EU-Aufsichten informieren leicht verständlich über nachhaltiges Anlegen

Die EU-Aufsichtsbehörden Eba, Esma und Eiopa haben in einem Kurz-Dokument die wichtigsten Informationen zum Thema nachhaltiges Investieren zusammengetragen - in einer ganz EU-untypisch einfachen Art und Weise.

Die europäischen Aufsichtsbehörden für Banken, Wertpapierunternehmen und Versicherungen, Eba, Esma und Eiopa, haben eine Informationsbroschüre erstellt, die die wichtigsten Fragen zum Thema nachhaltiges Investieren klären soll.

Während sich die Regulierung für Emittenten und Vermittler von Finanzprodukten eher komplex darstellt, versucht die Broschüre, das Thema in einfachen Worten und mit Blick auf praktische Anwendbarkeit zu erläutern. Es werden Fragen beantwortet wie: Was ist ein Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen? Welche Vorteile bringt der Kauf solcher Produkte?

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Ein kurzer Leitfaden regt zudem an, worüber Privatanleger nachdenken sollten, bevor sie ein nachhaltiges Invsetment tätigten. Dabei geht es etwa um das Thema „Greenwashing“: Statt sich an klingenden Namen zu orientieren, sollten Verbraucher besser aufmerksam die Produktinformationen lesen. Die Aufsichtsbehörden warnen zudem vor überzogenen Erwartungen: Nachhaltige Finanzprodukte bieten nicht unbedingt auch günstigere Anlagebedingungen wie zum Beispiel lukrativere Zinssätze.

Das dreiseitige Dokument lässt sich auf der Internetseite der Bafin herunterladen >>