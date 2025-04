Europäische Kapitalmarktunion – das fordern Experten

Ein einheitlicher europäischer Kapitalmarkt – dieses Ziel strebt die EU schon seit vielen Jahren an. Das Thema Kapitalmarktunion hat die EU-Kommission zuletzt mit ihrer Forderung einer europäischen Spar- und Investitionsunion (SIU) neu formuliert. Durch Donald Trumps wankelmütige Zollpolitik, die Investoren weltweit verunsichert, erhält das Projekt aktuell eine besondere Dringlichkeit.

So war das Interesse an dem brandaktuellen Thema entsprechend groß, als das Bundesfinanzministerium am Dienstagabend eine namhafte Expertenrunde aufs Podium bat. Neben Interims-Finanzminister Jörg Kukies (SPD) diskutierten im Berliner Detlev-Rohwedder-Haus die Ökonomin Ulrike Malmendier, Anlage-Expertin Anja Mikus (Kenfo), Ökonom Martin Moryson (DWS) und Gründerin Verena Pausder (Bundesverband Deutsche Startups). Die Veranstaltungsreihe „Economic Dialogue“ organisiert das BMF seit rund eineinhalb Jahren.

Podiumsteilnehmer, mit Moderatorin © Iris Bülow

Europa berge enormes Wachstumspotenzial, eröffnete Kukies die Runde. Ein einheitlicher europäischer Kapitalmarkt sei ein wichtiges Ziel, das Europa wettbewerbsfähiger mache und seine Sicherheit fördere. „Wir wollen uns als Europa nicht abschotten, sondern im globalen Wettstreit um Unternehmensfinanzierung mitspielen“, so der Finanzminister. Bei der Umsetzung beharrten die einzelnen Länder jedoch oft auf ihren nationalen Regelungen. „Allein die 27 Insolvenzrechtsregime zu harmonisieren – das sind dicke Bretter“, nannte er als Beispiel.

Nationale Interessen und Überregulierung

Dass die Kapitalmarktunion stets dann ins Stolpern kam, wenn Kompromisse gefordert waren, bestätigte auch Ulrike Malmendier: „Immer wenn man versuchte, die sehr gute Idee zu pushen, dann gab es länderspezifische Friktionen“, so die Ökonomin, die dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung („Wirtschaftsweise“) angehört.

Diese Einschätzung bekräftigte auch Kukies: „Bei Finanzministertreffen ist es immer einfach, den ersten Absatz zu beschließen. Dass die Kapitalmarktunion etwas sehr Gutes ist, ist Konsens.“ Schwieriger werde es, wenn es darum gehe, Sonderregeln einzelner Staaten zu vereinheitlichen.

Auch in der Finanzaufsicht sieht Kukies Optimierungsbedarf. Zwar existiere eine europäische Bankenaufsicht, doch werde diese „als einfach nur zusätzliche Schicht von Aufsicht wahrgenommen“. Die nationalen Aufsichten bestünden weiter, was zu doppelten Berichtspflichten führe. Seine Forderung: „Wir müssen einen echten Markt für Finanz- und Bankdienstleistungen schaffen. Alle Seiten müssen ihre roten Linien aufgeben.“

Martin Moryson, Global Head of Economics bei der DWS, sieht das Kernproblem in einer Überregulierung. „Es gibt innerhalb der EU viele komplizierte Vorschriften“, kritisierte der DWS-Ökonom. Seien es die strengen Regeln für die Finanzberatung, enge Anlagegrenzen für institutionelle Investoren oder rigide Eigenkapitalvorschriften für Banken: Es müsste mehr Einfachheit und Transparenz sowie weniger staatliche Eingriffe in die Privatwirtschaft geben. „Bisschen weniger Staat, bisschen mehr machen lassen“, nannte es Moryson.

Zollstreit als Weckruf für Europa

Der aktuelle Handelskonflikt mit den USA könnte ein entscheidender Katalysator für die europäische Kapitalmarktunion sein, darin waren sich die Experten einig. So sahen sie in den jüngsten Marktverwerfungen nicht nur eine Bedrohung, sondern auch eine Chance zum Umdenken.

„Die aktuellen Entwicklungen könnten die Schmerzgrenze sein, um den schon lange geforderten gemeinsamen Kapitalmarkt voranzubringen“, erklärte Malmendier. Ökonom Moryson gab zu bedenken: „Die Wirtschaft leidet nicht so sehr unter den Zöllen, sondern unter der Zollunsicherheit. An diese Form von Unsicherheit werden wir uns gewöhnen müssen.“

An die Ungewissheit und die heftigen Marktreaktionen erinnerte auch Anja Mikus: „Die Korrekturen, die wir jetzt durch den Zollkonflikt gesehen haben, sind hart. In einer Woche haben die Märkte 10 Prozent verloren – die hohe Volatilität ist extrem schädlich.“ Allerdings könnte diese Erschütterung aus ihrer Sicht auch einen positiven Druck erzeugen: „Vielleicht ist das ein Wake-up-Call für Europa.“

Kukies zeigte sich vorsichtig optimistisch, mahnte jedoch zur Nüchternheit: „Die aktuelle Situation ist in der Tat ein Wake-up-Call für ein geeinigteres Europa. Aber es ist noch lange nicht sicher, dass wir auch das Ergebnis bekommen, das Europa braucht.“ Die gegenwärtige Krise allein garantiere noch keine bessere Zusammenarbeit – es brauche den politischen Willen, nationale Sonderinteressen zurückzustellen.

Start-up-Finanzierung als Achillesferse

Als weiteren wunden Punkt machte die Expertenrunde die Finanzierung von Start-ups und innovativen Unternehmen in Europa aus. „Wir verschenken Potenzial, weil wir die Frühphase der Finanzierung von Unternehmen auslassen“, kritisierte Verena Pausder das eher vorsichtige Anlegerverhalten in Europa und speziell Deutschland. In einem Anfangsstadium, wenn Unternehmen vielleicht 30 bis 50 Millionen Euro Kapital benötigten, gehe ihnen „oft die Luft aus auf dem Weg zum Börsengang.“

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Verena Pausder, Jörg Kukies © Iris Bülow

Trotz der zunehmend schwierigen transatlantischen Beziehungen würden viele junge Unternehmen lieber in die USA gehen als hierzulande zu investieren. Immerhin stehe hinter Investitionen für gewöhnlich ein wirtschaftliches Interesse: „In Europa zu investieren, ist ein Business Case und kein Akt der Nächstenliebe“, betonte Pausder.

Malmendier pflichtete bei: „Wir müssen noch besser drin werden, Unternehmen von Anfang an zu fördern.“ Für deutsche Studenten etwa, die eine gute Geschäftsidee hätten, sei es ungleich schwieriger als für ihre US-Kollegen, Risikokapital aufzutreiben. „Und wenn jemand in Deutschland einmal so weit ist, kommt ein amerikanischer Investor und schnappt diese Möglichkeit weg.“

Altersvorsorge als Investitionschance

Ein zentraler Bereich, in dem sich die Ideengeber einer Kapitalmarktunion Verbesserungen versprechen, ist die Altersvorsorge. Anja Mikus erinnerte an die Pläne der Ampelkoalition für eine teilweise kapitalgedeckte Altersvorsorge – die aufgrund der vorgezogenen Neuwahlen nicht mehr umgesetzt wurden.

Im Rahmen des sogenannten „Generationenkapitals“ sollte die Bundesrepublik als Grundstock 12 Milliarden Euro aufnehmen, um diese wiederum am Kapitalmarkt anzulegen. Die Renditedifferenz sollte in die staatliche Rentenversicherung fließen – für Mikus eine Verbesserung gegenüber dem aktuellen, rein umlagefinanzierten System, das ständige Staatszuschüsse verlangt. Als Vorbild nannte sie Schweden, wo ein Staatsfonds ermögliche, dass immerhin zwei Prozent der Rentenversicherung kapitalmarktgedeckt seien.

Was die kommende Regierungskoalition aus Union und SPD in dieser Beziehung vorhabe, wollte Finanzminister Kukies nicht verraten, er verwies auf die laufenden Koalitionsverhandlungen. Nur soviel: Man wolle auf jeden Fall die zweite und dritte Säule der Altersvorsorge – also betriebliche und private Vorsorge –stärken.

Anlegerkultur und Finanzbildung stärken

Ein weiteres Thema, das die Experten beschäftigte, war die mangelnde Anlegerkultur in Deutschland. „Privatanleger in Deutschland sind besonders vorsichtig“, beobachtet Mikus. Aktien und Konzerne seien hierzulande Reizthemen. „Für den Anleger ist das Sentiment enorm wichtig“, weiß die Anlage-Expertin.

Ulrike Malmendier (l.), Anja Mikus © Iris Bülow

Immerhin: Neben attraktiven Kapitalanlagen könnten auch Steuererleichterungen Menschen die Geldanlage schmackhaft machen. Zudem biete der große Währungsraum des Euro Möglichkeiten, Anlagen auch breit zu streuen. Allerdings: „Beim Willen zu investieren haben wir noch viel Nachholbedarf.“

Start-up-Vertreterin Pausder zeigte sich besorgt, dass „auch die nächste Generation noch mal mit 'Hände weg von Aktien' sozialisiert“ werden könnte. Gleichzeitig verwies sie auf neue Trading-Plattformen, die insbesondere junge Menschen ansprächen: „Da kann man mit einem Trade für einen Euro erst einmal sehen, was es heißt, Investor zu sein.“ Ihr Fazit: „Mein Schmerz ist größer ob der Chancen, die wir verpassen, als ob der Risiken, die wir eingehen.“

Besonders die praktische Anlageerfahrung sei wichtig, betonte auch Malmendier. „Es geht nicht darum, Korrelationsmatrizen erklären zu können, sondern die Geldanlage persönlich zu erfahren“, sagte sie. Mikus ergänzte, dass gerade schwierige Marktphasen wie die gegenwärtige Gelegenheit zum Investieren böten: „Die Disziplin, Geld anzulegen, muss gefördert werden. Dazu sind gerade Krisen eine gute Schule."

Für einen echten Fortschritt brauche es laut Malmendier jedoch einen „Einstellungswandel“. Fintechs sollten es einfacher haben, Produkte auszuprobieren, ebenso wie auch Verbraucher mehr Spielraum bei der Geldanlage benötigten: „Weniger staatlich bestimmen. Die Leute mehr ausprobieren lassen“, brachte sie es auf den Punkt.