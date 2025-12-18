Die europäischen Trilogpartner haben sich auf eine gemeinsame Fassung der EU-Kleinanlegerstrategie verständigt. Was die Regeln für Vermittler bedeuten – und wie es nun weitergeht.

Die EU-Kleinanlegerstrategie soll Privatanleger schützen und gleichzeitig mehr Menschen an den Kapitalmarkt heranführen.

Nach über zweieinhalb Jahren Verhandlungen haben sich Europäisches Parlament, Rat und Kommission auf die EU-Kleinanlegerstrategie (Retail Investment Strategy, RIS) geeinigt. Für unabhängige Vermittler bedeutet das in der Nacht zum 18. Dezember finalisierte Paket teils Erleichterungen, teils aber auch verschärfte Pflichten.

Die grundsätzliche Idee hinter der Kleinanlegerstrategie: Die Vorgaben sollen Privatanleger stärker schützen. Sie sollen Verbrauchern zudem den Zugang zu Kapitalmärkten erleichtern und die EU-Finanzmärkte wettbewerbsfähiger machen.

Kosten-Nutzen-Prüfung wird Pflicht

Ein zentrales Element der RIS sind die Kosten von Anlageprodukten – ein Thema, das zuvor auch schon das umfangreiche Regulierungspaket Mifid II in den Blick genommen hatte. Der RIS-Entwurf fordert: Anleger sollen noch detaillierter überblicken können, welche Kosten für Investmentprodukte anfallen. Anlagefirmen im Privatkundengeschäft sollen sämtliche mit einem Produkt verbundenen Kosten vollständig offenlegen. Zudem werden sie verpflichtet, auf Basis europaweit definierter Standards zu bewerten, ob die Kosten im Verhältnis zur angebotenen Leistung stehen. Produkte mit unverhältnismäßig hohen Kosten sollen nicht mehr zum Vertrieb zugelassen werden.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW, der den abgestimmten RIS-Entwurf aus der Perspektive von Finanzberatern bewertet, hat in ihm einige Vereinfachungen für die Branche entdeckt: So bräuchten Vermittler, wenn sie nicht-komplexe, kostengünstige und breit diversifizierte Finanzinstrumenten vermittelten, nicht nach den Kenntnissen und Erfahrungen der Kunden fragen. Die individuelle finanzielle Situation und die Anlagezielen müssen sie aber auch weiterhin thematisieren.

Provisionen bleiben erlaubt – aber unter strengeren Auflagen

Die wohl bedeutendste Entwicklung aus Sicht der Vermittlerbranche: Ein allgemeines Provisionsverbot auf EU-Ebene ist vom Tisch. Dennoch verschärft das RIS-Paket die Transparenz- und Rechtfertigungspflichten im Zusammenhang mit Zuwendungen erheblich. So müssen Vermittler zukünftig darlegen, welchen konkreten Mehrwert eine erhaltene Rückvergütung für ihre Kunden habe. Außerdem sind alle Provisionsbestandteile gesondert auszuweisen. Mitgliedstaaten behalten zusätzlich die Möglichkeit, auf nationaler Ebene weitergehende Beschränkungen einzuführen – bis hin zu einem Provisionsverbot.

„Wir begrüßen, dass es kein Provisionsverbot auf EU-Ebene geben wird“, sagt AfW-Vorstand Frank Rottenbacher. Und lobt in dem Zuge die eigene Arbeit des Verbands: „Der Einsatz des AfW und vieler anderer für eine Regulierung mit Augenmaß hat sich in dem Punkt zumindest gelohnt.“ Ob und wie die neuen Regeln praktisch umsetzbar und für Vermittler „sachgerecht“ seien, werde aber erst der endgültige Text der Richtlinie zeigen.

Neue Standards für KIDs

Die RIS legt außerdem neue Standards für die Kundeninformation fest, insbesondere im Hinblick auf die Key Information Documents (KIDs). Diese sollen verständlicher werden und langfristig auch maschinell lesbar sein - um Produkte besser vergleichbar zu machen digitale Finanzinformationen EU-weit verarbeiten zu können.

Der abgestimmte RIS-Entwurf nimmt darüber hinaus auch neue Themen in den Blick – etwa den Einfluss von Social Media und sogenannten Finfluencern auf Anlageentscheidungen. Finanz- und Versicherungsunternehmen müssen mit Influencern, die für sie werben, künftig schriftliche Vereinbarungen treffen und deren Aktivitäten auf den sozialen Plattformen auch kontrollieren. Die RIS fordert: Mitgliedstaaten sollen die finanzielle Bildung der Bevölkerung stärken und für fairere und transparentere Marketingmaßnahmen sorgen.

Gemischte Reaktionen aus der Branche

In der Finanzbranche stößt die Einigung auf unterschiedliche Resonanz. Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI, übt deutliche Kritik: „Die EU hat die Chance vertan, ein überflüssiges Gesetzesvorhaben und damit neue Bürokratie zu verhindern. Die Kleinanlegerstrategie verursacht mehr Aufwand als Nutzen, und praktisch alle Beteiligten sind mit ihr unzufrieden.“

Markus Ferber, wirtschaftspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, bezeichnet die Einigung in einer kurzfristigen Stellungnahme als „das Ende eines langen und schwierigen Gesetzgebungsverfahrens, das von Beginn an vor allem eines war: der Versuch, einen sehr schlechten Vorschlag der Europäischen Kommission zu korrigieren“. Einen ersten Entwurf für eine europaweite Kleinanlegerstrategie hatte die EU-Kommission bereits im Mai 2023 vorgestellt.

Ferber ist dafür bekannt, in seiner Arbeit speziell die Belange von Finanzvermittlern in den Blick zu nehmen. Er meint: Die jetzt vorgelegte RIS enthalte zwar einige Verbesserungen gegenüber dem Status quo – etwa bei der Kundeneinstufung. Ebenso begrüßt Ferber, dass nun auch ein Ordnungsrahmen für Finfluencer geschaffen werden soll. Insgesamt hält er das Regelpaket jedoch für „keinen großen Durchbruch“.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) betrachtet das Ergebnis ebenfalls mit gemischten Gefühlen. „Einerseits freut es uns sehr, dass ein drohendes Provisionsverbot endgültig vom Tisch ist“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz. Positiv findet Heinz auch die angedachte Regulierung von Finfluencern – die in der Beraterwelt oft als Konkurrenz wahrgenommen werden. „Das hatten wir vom BVK im Sinne gleicher Wettbewerbsbedingungen und zum Schutz der Verbraucher immer gefordert“.

Andererseits kritisiert der Verband auch eine neue Belastung für Vermittler durch zusätzliche Regeln – und verweist neben der Geeignetheitsprüfung auch auf die neuen Preis-Leistungs-Anforderungen, die strengeren Regeln zum Empfang von Provisionen und neue Informationsblätter für Versicherungsanlageprodukte.

„Unsere Beratungsarbeit wird nicht einfacher, sondern schwerer, komplizierter und regulierter. Ob das im Sinne des Verbraucherschutzes ist und dem Ziel der EU-Kleinanlegerstrategie entspricht, die breite Masse stärker an den Potenzialen der Finanzmärkte partizipieren zu lassen, bezweifeln wir sehr“, so BVK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Eichele.

Wirksam 2028

Aktuell laufen noch die technischen Abstimmungen, um die Rechtstexte zu finalisieren. Auch Parlament und Rat müssen noch formell zustimmen – was für Anfang 2026 erwartet wird. Nach Veröffentlichung des Textes im EU-Amtsblatt haben die Mitgliedstaaten dann 24 Monate Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen.

In der Praxis dürften die neuen Anforderungen voraussichtlich ab dem zweiten Halbjahr 2028 gelten, schätzt man beim AfW. Speziell die angepassten Regeln für die Produktinformationsblätter dürften sogar schon ein Jahr früher wirksam werden, im zweiten Halbjahr 2027.