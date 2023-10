Diverse Änderungswünsche EU-Kleinanlegerstrategie: Erster Gegenentwurf des EU-Parlaments liegt vor

Die EU-Kleinanlegerstrategie hat eine neue Hürde in ihrem Entstehungsprozess genommen: In dieser Woche hat sich das EU-Parlament erstmals zu dem von der EU-Kommission vorgelegten Regulierungsentwurf geäußert.

Die EU-Kommission hatte Ende Mai Vorschläge vorgelegt, die den europäischen Finanzvertrieb verbraucherfreundlicher machen sollen, um mehr Menschen für die Kapitalmärkte zu begeistern. Dazu müssten jedoch zunächst neue Regeln für Produkthersteller und Finanzdienstleister her, befand die Kommission. Der Vorschlag aus Brüssel muss nun mit EU-Parlament und EU-Rat abgestimmt werden.

Innerhalb des Europäischen Parlaments ist Stéphanie Yon-Courtin von der liberal-demokratischen Fraktion „Renew Europe“ mit dem Thema betraut. Von ihr kam auch der jüngste Entwurf eines Gegenvorschlags.

Kleinanlegerstrategie: Skepsis beim Provisionsverbot

In ihrer Stellungnahme fordert Yon-Courtin diverse Änderungen am Entwurf der EU-Kommission. Allen voran geht es um das viel diskutierte Thema Provisionsverbot in der Finanzberatung: Der Entwurf der EU-Kommission sieht vor, die Annahme von Vertriebsprovisionen in bestimmten Bereichen zu unterbinden, um Interessenkonflikte aufzulösen. Im rein orderausführenden Vertrieb etwa will die Kommission diese Art von Vertriebsvergütung abschaffen.

Parlamentsberichterstatterin Yon-Courtin ist skeptisch: Man sei besorgt über den Plan zur Einführung eines teilweisen Provisionsverbots, heißt es in dem vorgelegten Änderungsentwurf. Es würde keine Interessenkonflikte auflösen, sondern ebne einfach den Weg für ein späteres vollständiges Provisionsverbot, Dieses lehnt die Berichterstatterin nachdrücklich ab. Man solle lieber den bestehenden Rahmen verbessern – etwa durch eine noch stärker verfolgte Transparenz. Das sei besser geeignet, bestehende Interessenkonflikte im Finanzvertrieb aufzulösen.

Die EU-Kommission hatte zudem gefordert, das Thema Provisionsverbot zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal verpflichtend aufzugreifen. Parlamentsberichterstatterin Yon-Courtin fordert nun, dass die Prüfung unvoreingenommen erfolgen sollte und nicht quasi automatisch zu einem vollständigen Provisionsverbot führen dürfe. Man solle die Wirkung der neuen Regeln fünf Jahre lang beobachten – und erst dann neu entscheiden.

Beim „Best-Interest-Test“ – der Prüfung, ob ein Produkt auch wirklich im besten Interesse des Kunden liegt – sollten nicht allein niedrige Kosten zählen, sondern auch die individuellen Kundenwünsche und -bedürfnisse, fordert Yon-Courtin. Ebenso solle die Qualität von Produkten eine Rolle spielen.

Strengere Regeln für Finfluencer-Marketing

Die Berichterstatterin nimmt ebenso Stellung zum Thema Benchmarks für die Preise von Finanzprodukten. Die Kommission hatte gefordert, dass Produktgeber sich in ihrer Preisgestaltung an feste Leitlinien halten sollten. Yon-Courtin moniert: Das würde die Produktvielfalt einschränken und Innovationen unterdrücken. Die Benchmark-Pläne fordere man zu streichen.

Eine härtere Gangart im Vergleich zur EU-Kommission schlägt der Entwurf aus dem Parlament gegenüber Finfluencern an. Die EU-Kommission wollte medialen Influencern, die sich zu Geldanlagethemen äußern und dabei oft mit Finanzfirmen zusammenarbeiten, engere Regeln setzen. Berichterstatterin Yon-Courtin gehen die Vorschläge nicht weit genug. Finanzunternehmen sollten mit Finfluencern, die ihnen zuarbeiten, auch explizit Verträge schließen müssen. Zudem müsse unlauterer Finanzvertrieb über das Internet schärfer sanktioniert werden, fordert die Berichterstatterin. Ebenso fordert sie eine gesamteuropäische Aufsicht über Datenanbieter, die der Finanzbranche zuarbeiten.

Mit Blick auf die Priips-Verordnung, die die EU-Kommission ebenfalls überarbeiten will, fordert der Parlaments-Entwurf ebenfalls einige Modifikationen. So sollte in den Verbraucherinformationsblättern der geplante Abschnitt „Das Produkt auf einen Blick“ gestrichen werden. Die geplante Aufnahme von Nachhaltigkeitsinformationen wolle man weiterhin mit der zugehörigen Rechtsprechung abgleichen.

Stimmen zum Entwurf der Berichterstatterin

Beim deutschen Fondsverband BVI ist man mit dem ersten Vorschlag aus der EU-Kommission insgesamt zufrieden. „Die Berichterstatterin teilt in ihrem Entwurf unsere Kritik in zentralen Punkten“, freut sich Hauptgeschäftsführer Thomas Richter. „Wir unterstützen ihre Forderung, dass die EU vor allem auf das partielle Provisionsverbot und das Benchmarking verzichten und bei Eingriffen in den Markt Zurückhaltung üben sollte.“ Richter konkretisiert auch die Bedenken, die der BVI gegenüber einem partiellen Provisionsverbot für den beratungsfreien Finanzvertrieb hegt: Dieses würde dazu führen, dass die von den Vertrieben erbrachten Dienstleistungen wie die Ordererteilung gesondert bepreist würden. Gerade Sparer mit kleinen Anlagebeträgen würde das finanziell überfordern – sie könnten sich daher von den Finanzmärkten zurückziehen, meint Richter.

Zustimmung zu dem ersten Entwurf signalisiert auch EU-Parlamentarier Markus Ferber (CSU), Angehöriger der konservativen EVP-Fraktion und wie Yon-Courtin ebenfalls Mitglied im Wirtschafts- und Währungsausschuss: „Der Berichtsentwurf ist ein Schritt in die richtige Richtung und bewegt sich von den dogmatischen und praxisfernen Vorschlägen der Europäischen Kommission weg“, so Ferber. Die Vorschläge der Berichterstatterin sieht er als gute Basis für weiteren Verhandlungen. Gleichzeitig spricht Ferber ein Dilemma an: „Die Positionen im Europäischen Parlament zur Kleinanlegerstrategie liegen weit auseinander.“ Er rechne daher mit „ausgesprochen schwierigen Verhandlungen“.

In der Tat dürfte gerade das Thema Provisionsverbot noch zahlreiche Diskussionen nach sich ziehen. Vor allem die Fraktion der Grünen im EU-Parlament hat deutlich zu verstehen gegeben, sich vehement für ein allgemeines Provisionsverbot auf EU-Ebene einsetzen zu wollen. Ein endgültiger gemeinsamer Entwurf aller Parlamentarier dürfte angesichts der konträren Meinungen ein weit gefasster Kompromiss werden.

Kleinanlegerstrategie: Endergebnis nicht vor 2026

Das letzte Wort zur EU-Kleinanlegerstrategie ist mithin noch lange nicht gesprochen. Nach Vorlage des ersten Entwurfs durch die Berichterstatterin können nun bis zum 26. Oktober Änderungsvorschläge eingereicht werden. Die finale Abstimmung zum Parlamentsvorschlag im Wirtschafts- und Währungsausschuss erwarte man jedoch erst Anfang nächsten Jahres, heißt es aus Parlamentskreisen.

Damit ist es fraglich, ob das gesamte Gesetzesprojekt noch vor den kommenden Europawahlen im Juni abgeschlossen werden kann. Denn wenn das EU-Parlament seine endgültige Position beschlossen hat, muss die Kleinanlegerstrategie auch noch unter allen drei Trilogpartnern – Kommission, Parlament und Ländervertretern – abgestimmt werden.

Wenn das zeitlich nicht klappt, müsste nach den Parlamentswahlen das zukünftige EU-Parlament die Position seiner Vorgänger übernehmen, damit es weitergehen kann. Im äußersten Fall müsste der gesamte Prozess im kommenden Parlament sonst noch einmal ganz von vorn angestoßen werden.

Mit dem Start der zukünftigen Regeln inklusive aller Detailvorschriften für den Retail-Vertrieb ist daher voraussichtlich erst 2026 oder 2027 zu rechnen.