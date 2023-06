2024? 2027? EU-Kleinanlegerstrategie – so sieht der Zeitplan aus

Die EU-Kommission hat Ende Mai ihren Vorschlag zu einer Richtlinie für eine EU-weite Kleinanlegerstrategie vorgelegt. Damit will sie der europäischen Finanzbranche neue Regeln auferlegen, darunter auch dem Vertrieb. Erklärtes Ziel ist es, die Finanzwirtschaft verbraucherfreundlicher zu gestalten.

Geplant sind etwa ein Provisionsverbot für Execution-only-Geschäfte, übersichtlichere Produktinformationen und neue Vorschriften zur Bepreisung von Finanzprodukten sowie zur Ausbildung von Finanzberatern. Auch plant die EU-Kommission, das Treiben von Finfluencern genauer unter die Lupe zu nehmen, um möglichen Schaden von Verbrauchern abzuwenden.

Wenn die Regeln so umgesetzt werden, wie die EU-Kommission sie vorschlägt, dürfte das Änderungen an unterschiedlichen Richtlinien und Verordnungen nach sich ziehen. Unter anderem wären Mifid II, Ucits, Priips und die IDD betroffen.

„Stehen ganz am Anfang “

Ob jedoch alles so kommt, wie es jetzt angedacht ist, ist noch gar nicht ausgemacht. „Wir stehen ganz am Anfang des Gesetzgebungsverfahren“, erinnert Markus Ferber. Ferber ist Abgeordneter des Europaparlaments und vertritt dort die in der EVP-Fraktion zusammengeschlossenen bürgerlich-konservativen Parteien.

Noch bis Anfang August läuft die Frist, innerhalb derer Interessenvertreter zu dem Kommissionsentwurf Stellung nehmen können. Parallel müssen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union sich eine Meinung bilden. Ferber weiß: Im EU-Parlament liegt das Thema hauptverantwortlich bei der liberal-demokratischen Fraktion „Renew Europe“. Sie hat nun die Aufgabe, einen Berichterstatter zu ernennen, der den Zeitplan für die Behandlung der Kleinanlegerstrategie im EU-Parlament festlegt.

„Wenn es sehr schnell gehen sollte, liegt Mitte Juli der Berichtsentwurf vor“, sagt EU-Parlamentarier Ferber. Doch so recht daran glauben mag er nicht. Für realistischer hält er es, dass der erste Parlamentsentwurf erst nach der parlamentarischen Sommerpause, Mitte September, vorliegt. Eine Frist für Änderungsanträge könnte dann möglicherweise auf Ende September gesetzt werden. Die darauffolgenden Verhandlungen im Parlament dürften zwei bis drei Monate dauern, schätzt Ferber. Dann wäre es bereits Dezember.

Hat der Parlamentsausschuss sich über seine Position geeinigt, muss abschließend noch das Parlaments-Plenum zustimmen. Erst dann kann das EU-Parlament mit der Kommission und dem Rat der Europäischen Union, in dem Vertreter der Mitgliedstaaten sitzen, in die dreiseitigen Verhandlungen, den Trilog, treten.

Im Juni 2024 wird ein neues EU-Parlament gewählt

Die Trilog-Verhandlungen müssten laut Ferber spätestens im Zeitraum Februar bis März 2024 abgeschlossen sein, damit die Kleinanlegerstrategie noch in der laufenden Legislaturperiode das EU-Parlament passieren kann. Denn bevor die Parlamentarier final abstimmen können, machen sich auf den letzten Metern auch noch Sprachjuristen daran, die Gesetzesvorschläge in allen EU-Amtssprachen übereinstimmend auszuformulieren.

Die letzte Plenumssitzung des Parlaments vor den Europawahlen (6. bis 9. Juni 2024) findet voraussichtlich Ende April statt. Damit also das jetzige Parlament die Kleinanlegerstrategie noch beschließen kann – bevor im Juni ein neues gewählt wird –, müssten sich alle Seiten sehr beeilen.

„Der Zeitplan ist eng, und es darf nichts schiefgehen“, meint Ferber mit Blick auf den angepeilten Zeitrahmen. Die Kleinanlegerstrategie wäre also im besten Fall im Frühsommer 2024 in trockenen Tüchern – immer vorausgesetzt, dass die im EU-Rat vertretenen Mitgliedstaaten sich ebenso beeilen.

Auch wenn es bis zu den Europawahlen nicht mehr zur Abstimmung im Parlamentsplenum kommen sollte: Der parlamentarische Ausschuss zumindest kann schon einmal seine eigene Position festlegen. Diese Position könnte das zukünftige EU-Parlament dann übernehmen.

Falls auch daraus jedoch nichts wird, müsste das kommende EU-Parlament den gesamten Gesetzgebungsprozess noch einmal neu anstoßen. Die Kleinanlegerstrategie müsste dann noch einmal alle Stationen im Parlament durchlaufen. Die Endabstimmung dürfte dann erst 2025 stattfinden.

Richtlinien-Entwurf kann sich noch deutlich ändern

Neben der zeitlichen Verschiebung kann sich aber auch inhaltlich an dem Gesetzespaket noch viel ändern. Darauf weist auch Ferber hin. „Erfahrungsgemäß kommt selten etwas aus dem Parlament so heraus, wie es hineingegangen ist.“ Dabei sieht der Abgeordnete vor allem beim umstrittenen Thema Provisionsverbot einige Diskussionen voraus. „Ich bin mir sicher, dass es im Parlament noch Änderungsanträge in diese Richtung geben wird“, so Ferber. Auch ein vollständiges Provisionsverbot für den Finanzvertrieb – auf den die EU-Kommission in ihrem aktuellen Vorschlag verzichtet hat – könnte im Parlament zukünftig zur Debatte stehen. „Ob das Thema aber eine Mehrheit findet, sei dahingestellt“, sagt Ferber.

Der EU-Parlamentarier bezweifelt insgesamt, dass ein Provisionsverbot, zumindest ein vollständiges, noch umgesetzt werden könnte – auch wenn es dafür einige Verfechter gebe. Im EU-Rat, also bei den Mitgliedsländern, werde ein solches umfassendes Provisionsverbot kaum eine Mehrheit finden, ist sich Ferber sicher. Denn die Vertreter vieler Staaten hätten sich demgegenüber bereits skeptisch geäußert. „Der Rat könnte sich klar dagegen positionieren“, glaubt er.

Der Inhalt der aktuell lebhaft debattierten Kleinanlegerstrategie kann auf dem Weg der Gesetzwerdung somit noch einige Änderungen erfahren – und das auch bei anderen geplanten Maßnahmen als nur dem Provisionsverbot.

Kleinanlegerstrategie: „Grundsätzlich gute Idee“

So ist auch EU-Parlamentarier Ferber ist mit der aktuellen Fassung nur teilweise zufrieden. Die Idee einer EU-weiten Kleinanlegerstrategie hält er zwar für eine „grundsätzlich gute Idee“. Ein Provisionsverbot, selbst ein partielles, wie es jetzt die Kommission für rein ausführendes Geschäft vorgesehen hat, sieht er dennoch skeptisch. „Ich sehe in Deutschland kein strukturelles Problem bei der Vermittlung von Anlageprodukten“, so der Parlamentarier.

Eine ähnliche Position haben gerade auch die großen Verbände des europäischen Finanzvertriebs in einer gemeinsamen Stellungnahme geäußert: Dort hatte zum Beispiel der europäische Fondsverband Efama moniert, dass sich die Kleinanlegerstrategie in ihrer jetzigen Fassung zu stark rein an günstigen Kosten orientierte, ohne auf den Kundennutzen zu achten.

Ferber bedauert zudem, dass die EU-Kommission im Entwurf zu ihrer Kleinanlagerstrategie es seiner Meinung nach versäumt habe, komplizierte Regeln zu vereinfachen – auch dies ist ein Kritikpunkt der großen Fonds- und Versichererverbände. „Der Anlageprozess ist ein ausgesprochen bürokratischer – für Finanzberater wie auch für ihre Kunden“, urteilt Ferber. „Finanzkunden werden mit Informationen überschüttet.“ Das Ziel, einen mündigen Kunden zu schaffen, sei damit ebenso verfehlt worden wie im Fall eines Mangels an Informationen. Ferber spricht von einer „verpassten Chance“.

... und dann kommen die Details

Wenn die Regeln der Kleinanlegerstrategie in Kraft sind, folgt im nächsten Schritt allerdings noch die Detailauslegung in Form der sogenannten Level-2-Rechtsakte. Auf dieser Stufe werden die europäische Wertpapieraufsicht Esma und die Versicherungsaufsicht Eiopa tätig. Bei dieser praktischen Ausgestaltung wird es zum Beispiel um die Art und Weise gehen, wie Fondsgesellschaften und Versicherer Auskunft über die Kostenstruktur ihrer Produkte geben sollen, welche genauen Regeln mit Blick auf Marketingmaterial gelten und welche neuen Pflichten Berater konkret erfüllen müssen.

Nach Inkrafttreten der Richtlinie erhalten die nachgeordneten Stellen in der Regel noch zwölf bis 18 Monate Zeit, die Umsetzungsrechtsakte zu den einzelnen Themen vorzulegen. Der gewünschte Zeitrahmen ist stellenweise schon im Richtlinienentwurf enthalten. Die Kommission muss die Level-2-Vorschläge von Esma und Eiopa dann abschließend annehmen.

Im abschließenden Überprüfungsprozess müssen dann der EU-Rat und das EU-Parlament die Rechtsakte gutgeheißen, was laut Ferber erfahrungsgemäß rund drei Monate beansprucht. Deshalb ist die fertige Richtlinie zur Kleinanlegerstrategie – mit der im Laufe des Jahres 2024 oder auch erst 2025 zu rechnen ist – zunächst nur der grobe Rahmen. „Bis das ganz finale Regelwerk inklusive aller Details steht, kommen durch den Level-2-Prozess nochmal rund zwei Jahre drauf“, schätzt der EU-Parlamentarier.

Endgültige Klarheit darüber, was die Kleinanlegerstrategie Produktgebern und dem Finanzvertrieb ganz konkret abverlangt, dürfte es somit 2026, möglicherweise auch erst 2027 geben.