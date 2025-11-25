Die EU-Kommission will das Pan-European Personal Pension Product (Pepp) reformieren. Was genau verändert werden soll und warum EU-Politiker und Verbände das Vorhaben kritisieren.

Die EU-Kommission hat am 20. November eine umfassende Reform des Pan-European Personal Pension Product (Pepp) vorgestellt. Während sie damit die ins Stocken geratene private Altersvorsorge in Europa wiederbeleben will, üben deutsche Vermittlerverbände scharfe Kritik am Reformentwurf. Auch aus dem Europaparlament kommt Skepsis.

Pepp ist eine standardisierte, freiwillige private Altersvorsorge, die seit März 2022 in allen EU-Mitgliedstaaten nach denselben Grundregeln funktionieren sollte. Die Idee entstand bereits 2013, doch der Marktstart war ein Fehlschlag: Nach Angaben des Europäischen Rechnungshofs legte existiert drei Jahre nach dem Start in der gesamten EU nur ein einziges Pepp mit wenigen tausend Sparern und einem sehr kleinen Volumen.

Der Grund dafür könnten überzogene Anforderungen an das Produkt sein. Die ursprüngliche Pepp-Verordnung von 2019 enthielt hohe bürokratische Hürden: Anbieter mussten das Produkt in mindestens zwei EU-Ländern anbieten und es galt ein starrer Kostendeckel von einem Prozent der jährlichen Beiträge. Außerdem waren Anbieter verpflichtet, ein Basis-Pepp anzubieten.

Zentrale Änderungen

Das jetzt vorgestellte„Supplementary Pension Package“ sieht folgende Änderungen vor:

1. Der Kostendeckel von einem Prozent entfällt,

2. Die Vorgabe zum Angebot in mindestens zwei EU-Staaten wird aufgehoben,

3. Die Verpflichtung zur Basisvariante fällt weg,

4. Beim Basis-Pepp entfällt die Beratungspflicht. Möchte der Kunde beim Basis-Pepp doch beraten werden, muss die Beratung „unabhängig“, also provisionsfrei erfolgen.

Zusätzlich empfiehlt die Kommission den Aufbau eines europaweiten Pension-Tracking-Systems und die automatische Einbindung von Bürgern in ergänzende Altersvorsorgemodelle. Das Paket umfasst auch eine Anpassung der Richtlinie über die Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung.

Ferber: „Ohne Steueranreize bleibt Pepp ein Ladenhüter“

Markus Ferber, finanzpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, bestätigt die Notwendigkeit der Reform. „Das bisherige Pepp ist krachend gescheitert. Eine Überarbeitung ist überfällig“, sagt der CSU-Europaabgeordnete.

Ferber sieht das grundlegende Problem jedoch nicht in der technischen Ausgestaltung des Produkts. „Solange es in den Mitgliedstaaten keine attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen gibt, wird auch ein aufgehübschtes Pepp kein Massenprodukt werden“, warnt er. „Ohne steuerliche Anreize bleibt der europäische Vorsorgepass ein Ladenhüter.“

Der Europaabgeordnete bettet die Reform in den größeren Kontext der demografischen Entwicklung ein. „Die Menschen in Europa werden älter, die Zahl der Erwerbstätigen wächst deutlich langsamer als die Zahl der Rentner“, sagt Ferber. „Das umlagefinanzierte System bleibt das Fundament unserer Alterssicherung, aber die Last liegt inzwischen zu schwer auf den Schultern der Jüngeren.“ Eine nachhaltige Altersvorsorge im 21. Jahrhundert sei wie ein Drei-Säulen-Haus: „Ohne eine starke betriebliche und private Säule steht der Generationenvertrag auf wackligen Beinen.“

Gleichzeitig mahnt Ferber zur Zurückhaltung bei der EU-Regulierung. „Wir müssen auch anerkennen, dass Europa hier nur begrenzte Regelungskompetenz hat“, erklärt er. Besonders bei der betrieblichen Altersvorsorge fordert er Respekt für nationale Lösungen: „Wo es bereits erfolgreiche Modelle gibt, müssen diese respektiert werden. Die Kommission muss die Vielfalt bewährter Systeme respektieren.“

Ferber verweist dabei auf Länder wie die Niederlande, Dänemark oder Schweden, die auf gut ausgebaute Systeme mit hoher Abdeckung setzen, während es in anderen Mitgliedstaaten praktisch keine zweite Säule gibt. „Wir brauchen mehr Mitgliedstaaten, die überhaupt solide betriebliche Altersvorsorgesysteme aufbauen“, fordert er.

Votum: „Vom Regen in die Traufe“

Auch der Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa übt fundamentale Kritik am Reformentwurf. Martin Klein, geschäftsführender Vorstand von Votum, wirft der EU-Kommission vor, das Scheitern des ursprünglichen Pepp nicht ehrlich aufzuarbeiten. „Die EU-Kommission ist zu der von der Bevölkerung zu Recht erwarteten Ehrlichkeit nicht bereit“, sagt Klein. Sie habe 2019 ein Regelwerk erlassen, dessen Scheitern viele Marktteilnehmer vorausgesehen hätten.

Die Abschaffung eines starren Kostendeckels für Pepps ist nach Kleins Auffassung lediglich eine „Nebelkerze“, die die Zustimmung der Versicherungs- und Vermittlerbranche sichern und von den wahren Problemen des Reformvorhabens ablenken soll.

Kleins Verband identifiziert vier zentrale Problempunkte: Erstens versuche die Kommission, den Begriff der „unabhängigen Beratung“ allein zu definieren und damit der Diskussion im Rahmen der Retail Investment Strategy vorzugreifen.

Zweitens solle beim Basis-Pepp künftig keine Beratung durch provisionsbasiert arbeitende Vermittler mehr möglich sein – weder durch Ausschließlichkeitsorganisationen noch durch Makler oder Finanzanlagevermittler. „Altersvorsorgeprodukte ohne Beratung finden tatsächlich keine Verbreitung“, betont Klein. „Bei der Komplexität der Entscheidung, wie die beste Altersvorsorge gelingt, ist jeder Verbraucher in der EU gut beraten, wenn er dies auf Basis einer fundierten Beratung entscheidet.“

Drittens kritisiert Votum neue technische Regulierungsstandards für Risikominderungsstrategien. Die EU-Kommission führe den Begriff der „Lebenszyklus-Anlagestrategie“ ein und ermächtige die europäische Aufsichtsbehörde Eiopa, dafür Mindestqualitätskriterien festzulegen. Von Bürokratieabbau könne daher bei dem neuen Verordnungsentwurf der EU-Kommission „nicht ansatzweise“ die Rede sein, meint Klein.

Viertens warnt der Verband vor versteckten Kostenbegrenzungen. Zwar falle der starre Kostendeckel weg, doch erhalte die Kommission das Recht, für alle Pepp-Produkte Kostengrenzen in Form von Benchmarks festzulegen. „Unter dem Deckmantel der Abschaffung von augenscheinlichen Kostenbegrenzungen erleben wir hier ein klassisches Vom-Regen-in-die-Traufe mit einem nochmaligen Zuwachs erheblicher Bürokratie“, kritisiert Klein.

AfW: Beratung zweiter Klasse droht

Auch der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung kritisiert die geplante Änderung der Beratungsvorgaben beim Basis-Produkt. „Die EU-Kommission will ein einfaches Produkt schaffen und senkt dafür zentrale Beratungspflichten ab“, sagt AfW-Vorstand Norman Wirth. „Doch Einfachheit ersetzt nicht die fachliche Einordnung in die individuelle Lebenssituation.“ Künftig solle bei einer Beratung zum Basis-Pepp keine Abfrage der Kenntnisse und Erfahrungen des potenziellen Sparers mehr erforderlich sein. Dies stelle einen Bruch mit sämtlichen bestehenden Qualitätsstandards in Deutschland und Europa dar.

Besonders problematisch findet der AfW die Kombination aus reduzierten Beratungsstandards und Vergütungsbeschränkungen. Die Beratung zum Basis-Pepp solle ausschließlich „unabhängig“ erfolgen – was nach Definition der EU-Kommission bedeutet, dass keine Provision mehr fließen darf. „Eine Beratung zweiter Klasse, verbunden mit einem Provisionsverbot – das passt nicht zusammen“, kritisiert Wirth. „Wer hochwertige Altersvorsorgeberatung leisten und für deren Inhalt auch haften soll, braucht ein tragfähiges Geschäftsmodell.“

Der Verband befürchtet Wettbewerbsverzerrungen: Unabhängige Vermittler könnten den Bereich kaum noch wirtschaftlich abdecken, während große Banken, Versicherer oder digitale Plattformen das Pepp als standardisiertes Massengeschäft ohne individuellen Beratungsanspruch etablieren könnten.