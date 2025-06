Die deutsche Versicherungswirtschaft unterstützt die Initiative der EU-Kommission für ein freiwilliges Gütesiegel bei Spar- und Altersvorsorgeprodukten. Ohne flankierende Steuervorteile sieht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) jedoch nur begrenzte Erfolgschancen.

Das geplante EU-Label ist Teil der „Savings and Investments Union“ und soll Finanzprodukte kennzeichnen, die einen signifikanten Beitrag zur Finanzierung europäischer Vorhaben leisten. „Das Label ist ein Wegweiser für Verbraucher. Dort, wo es drauf ist, steckt Europa drin“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV.

Steuerliche Förderung als Erfolgsfaktor

Hintergrund der Initiative sind die enormen Kapitalbedarfe Europas für den Wandel zu einer digitalen und nachhaltigen Wirtschaft. Laut dem Strategie- und Wirtschaftsbericht von Mario Draghi sind zusätzliche Investitionen in Höhe von 750 bis 800 Milliarden Euro pro Jahr nötig, um die Ziele zu Wettbewerbsfähigkeit, Verteidigung und Nachhaltigkeit zu erreichen.

„Wird das Projekt richtig angegangen, stärkt es nicht nur Investitionen in Europa, sondern auch die Motivation, fürs Alter vorzusorgen“, sagt Asmussen. Die Produkte, die der Altersvorsorge dienen, sollten jedoch „angemessen steuerlich gefördert werden, beispielsweise indem Beiträge steuerfrei gestellt werden“, fordert der GDV.

Versicherer mit Kapitalanlagen von 8 Billionen Euro

Die Versicherungswirtschaft leiste bereits einen maßgeblichen Beitrag zur Finanzierung der europäischen Wirtschaft und ist eine der größten institutionellen Investorengruppen. „Allein die deutschen, französischen, italienischen und spanischen Versicherer verwalten heute schon Kapitalanlagen in Höhe von rund 8 Billionen Euro“, so Asmussen.

Der GDV setzt sich gemeinsam mit seinen Partnerverbänden dafür ein, dass das Label auch für kapitalbildende Versicherungsprodukte vergeben werden kann.

Sicherheit als Verkaufsargument

Damit das Label alle Sparer erreicht, sollte es aus Sicht der Versicherer auch Produkte mit Garantien einschließen. „Die Lebensversicherung bietet Kapitalmarktzugang mit Sicherheitsnetz. Die Kunden sind vor Totalverlust geschützt und können zudem eine sichere Rente bis zum Lebensende erhalten“, argumentiert Asmussen.

Das Label hätte somit laut GDV eine doppelte Wirkung: Es förderte Investitionen in Europa und stärkte die private Altersvorsorge. Damit würden auch die Folgen des demografischen Wandels und die Altersvorsorgelücke der EU-Bürger angegangen.

Hintergrund: Französische Initiative als Vorreiter

Die Initiative geht auf eine französische Regierungsinitiative zurück, die das SIU-Projekt der EU-Kommission schnell in die Praxis umsetzen will. Frankreich orientiert sich dabei am eigenen Modell der steuerlich geförderten PEA-Fonds (Plan d'Epargne en Actions), wie Andreas Beys, Finanzvorstand des Dachfondshauses Sauren, in einem Gastbeitrag für DAS INVESTMENT erläutert.

Das Ziel der „Savings and Investment Union“: Privates Sparkapital, das derzeit oft auf gering verzinsten Bankkonten liegt, soll produktiver eingesetzt und in strategisch wichtige europäische Unternehmen gelenkt werden. Besonders kleine und mittlere börsennotierte Unternehmen sowie Start-ups leiden laut Beys unter schlechteren Kapitalmarktzugangsbedingungen als ihre US-amerikanischen Pendants.

Warnendes Beispiel PEPP: Nur ein Produkt am Markt

Die Bedeutung steuerlicher Anreize zeigt das Scheitern eines ähnlichen EU-Projekts: Das „Pan-European Pension Product“ (PEPP) fand aufgrund fehlender nationaler Steuervorteile kaum Abnehmer. Laut einem aktuellen Eiopa-Bericht gab es bis Ende 2024 lediglich einen Anbieter und insgesamt 7.500 Personen in ganz Europa, die sich für ein PEPP-Produkt entschieden haben.

„Das PEPP-Produkt ist zuvor krachend gescheitert“, warnt Beys. Experten sehen daher die Gefahr, dass auch das neue EU-Label ohne entsprechende steuerliche Förderung durch die Mitgliedstaaten ein ähnliches Schicksal erleiden könnte. Besonders spannend werde laut Beys die Reaktion des neuen SPD-geführten Finanzministeriums unter Lars Klingbeil sein – die SPD dürfte sich „insbesondere mit Blick auf ihre Parteibasis sehr schwer damit tun, steuerliche Anreize eher für vermögende Bürger zu entwickeln“.