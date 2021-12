EU-Umsatzsteuerpläne für Finanz- und Versicherungsvermittlung abgewendet

Zuvor hatte es zeitweise so ausgesehen, als drohe der Branche mit der Umsatzsteuerpflicht eine neue Herausforderung . „Dies hätte zu einer ruinösen Belastung der Vermittler geführt" fasst Steuerberater Daniel Ziska, steuerpolitischer Berater des AfW, die mögliche Auswirkung des bisherigen Entwurfs zusammen. „Wir bedanken uns ausdrücklich bei der Bundesregierung, dass sie sich hier für die Interessen der Vermittler erfolgreich eingesetzt hat", so AfW-Politikvorstand Frank Rottenbacher.Ein Termin, wann die EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie nun abschließend verhandelt werden könnte, sei aufgrund der Komplexität des Vorschlags zurzeit nicht absehbar, so das Bundesfinanzministerium an den FDP-Finanzexperten.