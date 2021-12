Bloomberg 16.06.2015 Aktualisiert am 31.03.2020 - 12:27 Uhr Lesedauer: 1 Minute

EU-Untersuchung JPMorgan, HSBC und CA vor Anhörung im Euribor-Fall

JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings und Credit Agricole werden diese Woche bei Anhörungen vor den EU-Wettbewerbshütern erscheinen, die sie angeklagt hatten, Euribor-Sätze manipuliert zu haben. Zwei informierte Personen berichten, dass die drittgrößte Bank Frankreichs am heutigen Montag als erste an der Reihe sei, gefolgt von JPMorgan und HSBC. Die drei Banken würden versuchen, Fehler in dem schwierigen EU-Fall darzulegen.