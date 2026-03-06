Die EU legt einen Milliardenfonds für Tech-Start-ups auf – doch kein deutscher Investor kam bei der Verwaltervergabe in die engere Auswahl. Wer stattdessen vorne liegt.

Der Europäische Innovationsrat (EIC), eine Initiative der EU-Kommission, sucht erstmals einen privaten Manager für den neuen Wachstumsfonds „Scaleup Europe“. Das Ziel: Die EU will sich direkt an Start-ups in strategischen Technologiebereichen beteiligen – darunter Halbleiter, Quantencomputer, Künstliche Intelligenz (KI), Biotechnologie und Cybersicherheit.

Bislang finanziert der EIC Runden von bis zu 30 Millionen Euro. Mit „Scaleup Europe“ sollen Investitionen von bis zu 100 Millionen Euro möglich werden. Das Gesamtvolumen ist auf mindestens fünf Milliarden Euro ausgelegt.

Kein deutscher Investor in der engeren Auswahl

Die Fondsverwaltung geht voraussichtlich nicht an einen deutschen Investor. Kein deutsches Unternehmen hat die engere Auswahl erreicht, wie das Handelsblatt nun berichtet. Die deutschen Risikokapitalgeber HV Capital und Vsquared Ventures hätten sich beworben, seien aber ausgeschieden, so das Handelsblatt unter Berufung auf mit dem Prozess vertraute Personen.

Demnach stehen der schwedische Finanzinvestor EQT, der britische Risikokapitalgeber Atomico sowie die britische Investmentfirma Vitruvian auf der Liste. Außerdem hätten sich zwei Konsortien qualifiziert: das erste bestehend aus Eurazeo aus Frankreich, Norrsken aus Schweden und OTB Ventures aus Polen; das zweite aus Northzone und Elysian aus Großbritannien.

Entscheidung fällt im April

Die Verhandlungen mit den verbliebenen Bewerbern sollen nun beginnen. Die Entscheidung ist laut Handelsblatt für April 2026 geplant. Der EIC hatte den Bewerbungsprozess im Dezember 2025 gestartet und im Februar 2026 geschlossen.

Mit den Verhandlungen vertraute Personen kritisierten gegenüber dem Handelsblatt, Deutschland lasse sich ausbooten – obwohl die Bundesrepublik in Europa ein zentraler Start-up-Standort sei.

Deutsches Kapital fließt trotzdem

Der „State of European Tech“-Bericht des Risikokapitalgebers Atomico bestätigt diese Einschätzung grundsätzlich: Er weist Deutschland regelmäßig als einen der führenden europäischen Start-up-Märkte aus. Im vergangenen Jahr flossen rund 7,4 Milliarden Dollar in deutsche junge Unternehmen – Rang zwei in Europa, hinter Großbritannien mit 14,4 Milliarden Dollar und vor Frankreich mit 6,1 Milliarden Dollar.

Dass kein deutscher Fondsverwalter zum Zug kommt, heißt aber nicht, dass kein deutsches Kapital in den Fonds fließt. Der Versicherer Allianz beteiligt sich als Investor an „Scaleup Europe“, wie das Handelsblatt berichtet. Auch der Handelskonzern Schwarz Gruppe prüft demnach ein Engagement.

Rolle der Investitionsbank noch offen

Noch ungeklärt ist die künftige Rolle der Europäischen Investitionsbank (EIB). Diese hat bislang die Innovationsfonds der EU-Kommission verwaltet. Mit „Scaleup Europe“ überträgt die EU-Behörde die Fondsverwaltung erstmals an einen privaten Manager. Ein Engagement der EIB schließt das laut Handelsblatt nicht aus – Details sind aber noch offen.