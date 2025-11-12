Im Rechtsstreit um den Uniimmo Wohnen ZBI wurde der EuGH eingeschaltet. Die Richter sollen Klarheit schaffen, das Gerichtsverfahren dürfte sich dadurch jedoch länger hinziehen.

Mit dem Streit um die Risikoeinstufung des offenen Immobilienfonds Uniimmo Wohnen ZBI beschäftigt sich nun der Europäische Gerichtshof (EuGH). Das Oberlandesgericht Nürnberg hat den Fall an das oberste europäische Gericht weitergeleitet. Das berichtet das „Manager Magazin“ (Paywall) unter Berufung auf Union Investment sowie eine Gerichtssprecherin.

Nationale Gerichte können sich an das EuGH wenden, wenn Unsicherheit besteht, wie eine bestimmte Rechtsnorm auszulegen oder anzuwenden ist. Im Falle des Uniimmo Wohnen sollen auf Europaebene Haftungsfragen geklärt werden, schreibt das „Manager Magazin“. Dadurch werde sich das Verfahren zusätzlich in die Länge ziehen.

Zum Hintergrund: Im Gerichtsstreit um den im vergangenen Juni stark abgewerteten offenen Immobilienfonds war im Februar das erste Urteil gesprochen worden. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hatte der Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg stattgegeben. Das Gericht bezeichnete die Einstufung des offenen Immobilienfonds als vergleichsweise sicheres Produkt – Risikoklasse „2“ oder „3“ – als falsch und bezog sich auf die europäische Priips-Verordnung, die Regelungen zu Anlageprodukten für Kleinanleger enthält.

Demnach müsste der Nettoinventarwert, also der Anteilspreis auf Basis der Vermögenswerte im Fonds, für eine niedrige Risikokennzahl mindestens monatlich berechnet werden. Union Investment hatte dagegengehalten, dass ein Teil des Vermögens in Geldmarktfonds investiert sei und dort täglich neue Kurse gestellt würden. Das Gericht stellte klar, dass die gewählte Bewertungsmethode zwar kapitalrechtlich zulässig sei, aber eine höhere Einstufung der Risikoklasse zur Folge habe.

Berufungsverfahren wird unterbrochen

Gegen das Urteil hatte Union Investment Berufung eingelegt, das Oberlandesgericht Nürnberg übernahm. Das Berufungsverfahren werde nun unterbrochen, heißt es im Bericht des „Manager Magazins“. Sobald eine Entscheidung des EuGH vorliege, sei mit einem OLG-Urteil zu rechnen.

Für die Branche wäre eine schnelle Klärung wichtig. Sonja Knorr, Leiterin des Bereichs alternative Investments bei der Ratingagentur Scope, hatte bereits vor Monaten angemahnt: „Bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, kann es noch Jahre dauern. Daher wäre es sinnvoll, wenn die Regulierungsbehörden Klarheit schaffen würden.“

Der Ausgang des Verfahrens könnte Signalwirkung haben – nicht nur für offene Immobilienfonds. Die Unsicherheit, wie die europäische Priips-Verordnung anzuwenden ist, betreffe nicht nur offene Immobilienfonds, „sondern alle Private-Markets-Produkte, die außerhalb von Risikoklasse 6 eingestuft werden sollen“, so Knorr.