EuGH-Urteil zu „Privacy Shield‎“ Was Vermittler beim Datenschutz beachten müssen

Eingangsschild am Europäischen Gerichtshof: Die Luxemburger Richter urteilten jetzt, dass Daten weiterhin auf Basis sogenannter Standardvertragsklauseln wie dem auch EU-US-Datenschutzschild genannten „EU-US Privacy Shield“ in andere Staaten transferiert werden dürfen. Doch in den USA sei kein gleichwertiges Niveau an Datenschutz gegeben. | Foto: imago images / Patrick Scheiber