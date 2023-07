Eurizon-ESG-Expertin Federica Calvetti Wo die Finanzindustrie bei grünen Anlagen steht

Während die EU und ihre Mitgliedstaaten weltweit der größte Geldgeber im Bereich der öffentlichen Klimafinanzierung sind, unterstreichen beispielsweise die im Rahmen des europäischen Green Deal und des US Inflation Reduction Act vorgesehenen Maßnahmen die Notwendigkeit, private Finanz- und Kapitalströme für grüne Investitionen zu mobilisieren.

In diesem Zusammenhang hat die Finanzindustrie die Möglichkeit, mehr Kapital in die Branchen zu lenken, in denen die Investitionen zur Bewältigung der Herausforderungen des Übergangs zu einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft höher sind. Dazu muss der Finanzsektor wirksame Verfahren für die Zusammenarbeit mit Emittenten einführen, um sicherzustellen, dass die Transformationspläne und Gesamtinvestitionen eindeutig sind und dem Potenzial des jeweiligen Sektors und der geografischen Region, in der sie tätig sind, angemessen sind.

Weitere Erhöhung der Transparenz

Die Anforderungen der zweiten Stufe der Verordnung (EU) 2088/2019, die am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, haben einer weiteren Erhöhung der Transparenz für Art. 8 und Art. 9 Produkte durch standardisierte Vorlagen für die europäische Industrie geführt. Dies war ein sehr wichtiger Schritt, der auf eine bessere Vergleichbarkeit der Finanzprodukte abzielt: Insbesondere die Einführung von Indikatoren für grundsätzlich negative Auswirkungen wird die Messung der ökologischen und sozialen Aspekte und der damit verbundenen Aktivitäten ermöglichen und gleichzeitig dabei helfen, gezielte Initiativen zur Verbesserung zu identifizieren.

Dies wird aus unserer Sicht allerdings nicht der letzte Schritt in der regulatorischen Entwicklung sein. Wir müssen den Weg fortsetzen, indem wir kommende regulatorische Richtlinien unterstützen, aber auch die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden im Blick haben.

Hier geht es zur Übersicht aller Artikel-9-Fonds Impact (SFDR)

Hier geht es zur Übersicht aller Artikel-8-Fonds ESG (SFDR)

Greenwashing muss eingeschränkt werden

Nach Angaben von Morningstar wurden im vierten Quartal 2022 mehr als 300 Teilfonds von Art. 9 auf Art. 8 herabgestuft, weil sie nicht über ausreichende Daten verfügten oder die Mindestanforderungen an das Produkt gemäß den SFDR-Anforderungen nicht erfüllten.

Die Vermeidung von Greenwashing ist eindeutig eine Priorität, und die Konsolidierung des Rechtsrahmens ist sicherlich eine willkommene Entwicklung. Der Rechtsrahmen befindet sich zwar noch in der Entwicklung, aber die Herabstufungen sind vor allem auf zusätzliche Erklärungen zurückzuführen, die im Laufe des Jahres 2022 vorgenommen wurden und aufgrund deren die Branche ihre Praktiken anpassen und manchmal sogar verstärken musste.

Daten der Unternehmen fehlen noch größtenteils

Laut Angaben des Clean Development Plans (CDP) hat etwa die Hälfte der befragten europäischen Unternehmen in der Umfrage zum Klimawandel 2022 angegeben, dass sie Pläne für die Energiewende haben, die auf das im Pariser Abkommen festgelegte Limit von 1,5°C abgestimmt sind. Die CDP-Analyse zeigt jedoch, dass weniger als 5 Prozent der Unternehmen, die für das Erreichen des Ziels des Pariser Abkommens erforderliche verstärkte Bereitschaft zum Übergang zeigen. Derzeit besteht also noch eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Mit dem Inkrafttreten der CSRD Anfang 2024 werden die Unternehmen detaillierte Anforderungen an die Berichterstattung über ihre Auswirkungen auf die Umwelt, die Achtung der Menschenrechte, die Sozialstandards und die Nachhaltigkeitsrisiken erfüllen müssen. Darüber hinaus wird die Richtlinie die Unternehmen dazu verpflichten, die von ihnen berichteten Nachhaltigkeitsangaben zu prüfen. Letztendlich wird die CSRD die Qualität der Informationen, die wir von den Unternehmen erhalten, verbessern, aber sie wird den Unternehmen auch helfen, ihre strategischen Klimaziele durch standardisierte und überprüfte Nachhaltigkeitsinformationen in konkrete Pläne für die Umsetzung und das Engagement in der Wertschöpfungskette umzusetzen.

Best Practise im Versorgungssektor

Der Weg zum Netto-Nullenergieverbrauch erfordert einen raschen Wandel und die Einführung von Technologien in großem Maßstab in allen Branchen. Insbesondere der Versorgungssektor kann als erfolgreiches Beispiel für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft angesehen werden: In den letzten Jahren haben zahlreiche Unternehmen ihre Investitionen auf erneuerbare Energielösungen umgestellt. Darüber hinaus wird laut dem von der IEA veröffentlichten Renewable Report 2022 die Errichtung von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stark beschleunigt, und das weltweite Wachstum der Gesamtkapazität wird sich in den nächsten fünf Jahren fast verdoppeln.

Technologien, die bereits in kommerziellem Maßstab verfügbar sind, darunter Onshore-Windkraft und Photovoltaik, machen etwa 25 Prozent des Minderungspotenzials in Europa aus, während weitere 45 Prozent von Technologien stammen könnten, die in naher Zukunft kommerziell genutzt werden können. Das bedeutet, dass zusätzlich zu den Technologien für erneuerbare Energien neue Technologien wie Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, grüner Wasserstoff und industrielle Elektrifizierung die Dekarbonisierung in großem Maßstab unterstützen könnten.

Fazit

Grüne Investitionen können aufgrund hoher Vorlaufkosten und langer Amortisationszeiten mehr als nicht grüne Investitionen kosten. Allerdings wird bei der Berechnung der Rendite eines grünen Projekts heute ein wichtiger Aspekt des Übergangsrisikos übersehen: Wenn sich Unternehmen nicht anpassen und in grüne Projekte investieren, könnten sie in Zukunft mit höheren Kosten konfrontiert sein, während Unternehmen, die bereits in grüne Projekte investiert haben, an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen.

Calvetti Federica, ESG-Koordinatorin bei dem italienischen Asset Manager Eurizon © Eurizon

Über die Autorin:

Federica Calvetti arbeitet als ESG-Koordinatorin bei italienischen Asset Manager Eurizon mit Sitz in Mailand.