Die EZB pausiert, die Inflation liegt bei zwei Prozent. Für Anleger ist das ein günstiges Umfeld im Euro-Fixzinsmarkt, erklärt Claus Tumbrägel – doch Risiken bleiben.

Nach der EZB-Zinspause könnten sich für Anleger neue Chancen im Euro-Anleihenmarkt eröffnen.

Die EZB hat ihre Leitzinsen am 18. Dezember unverändert belassen. Sie bestätigte erneut, dass sich die Inflation auf mittlere Sicht beim Zielwert von zwei Prozent stabilisieren dürfte. Eurostat erfasste für November eine Teuerung von 2,1 Prozent. Die Dienstleistungspreise verzeichneten währenddessen als hartnäckige Komponente zuletzt 3,5 Prozent. Mitte Dezember pendeln sich die zehnjährigen Bund-Renditen nach einem zwischenzeitlichen Anstieg bei etwa 2,86 Prozent ein.

Diese Kombination aus geldpolitischer Pause, sinkender Headline-Inflation und überschaubarer Zinsvolatilität bildet den Nährboden für ein Carry-und-Roll-down-Regime im Euro-Fixzins. Beides wirkt besonders, wenn die Headline-Inflation nahe am Ziel verläuft, die Notenbank pausiert und die Zinsstruktur nicht mehr permanent „springt“.

Inflation stabilisiert sich auf Zielniveau

Genau dieses Umfeld sehen wir aktuell: Die gleichbleibende Inflation reduziert die Unsicherheit in der Kommunikation. Im Oktober und November lag sie bei jeweils 2,1 Prozent. Die Kapitalmarktrenditen an den Kernmärkten bewegen sich im Rahmen. Für Euro-Investoren bedeutet das: Duration liefert wieder planbaren Zins, während moderates Spread-Risiko den Carry „auffüllt“.

Als Orientierung für Kreditrisiko dienen die iTraxx-Indizes. Mitte Dezember liegt der iTraxx Europe (Main, IG) bei etwas mehr als 51 Basispunkten. Der iTraxx Crossover (HY) notiert bei etwa 246 Basispunkten. Diese Niveaus signalisieren ein konstruktives, aber kein risikoloses Umfeld. Die Spreads deuten darauf hin, dass Investment-Grade-Segmente ein Carry mit überschaubarer Volatilität verbinden. Dazu zählen Staats-, Covered- und Euro-Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Sub-IG bleibt dagegen zyklussensitiver.

Primärmarkt zeigt hohe Aktivität

Zwei Ströme prägen derzeit das Angebot. Erstens: ein reger Euro-Primärmarkt mit Rekordmonaten im Frühjahr und hohem Halbjahresvolumen. Zweitens: ein spürbarer Zufluss von Nicht-Euro-Emittenten, die 2025 in Euro finanzieren. Das stützt Liquidität und Preistransparenz. Es kann aber phasenweise Neuemissionsprämien erhöhen.

In einem Carry-freundlichen Umfeld lassen sich Kernbausteine kombinieren. Duration über Kernstaaten als Stabilisator, besicherte Bankpapiere (Covered) als Spread-Add-on mit hoher Besicherungstiefe und qualitatives Investmentgrade-Credit für zusätzlichen laufenden Ertrag.

Die Steuerung erfolgt über klare Rebalancing-Schwellen. Steigen Bund-Renditen, erhöht der Zukauf die künftige All-in-Rendite. Flachen Spreads weiter ein, realisiert Roll-down einen Teil der Gesamtrendite. Orientierung geben dabei die iTraxx-Niveaus als Marktbarometer sowie die relative Bewegung von Kernkurven.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Risiken nicht aus dem Blick verlieren

Die Risiken sollten nicht aus dem Blick geraten. Es existieren einige Punkte, wie das Bild kippen kann. Erstens: die Dienstleistungsinflation. Sie bleibt mit 3,5 Prozent erhöht. Eine Verhärtung könnte die Pause verlängern oder den Roll-down-Ertrag dämpfen.

Zweitens: Primärmarkt-Wellen. Rekordemissionen verbessern die Marktbreite. Verstärkt wird dies durch Nicht-Euro-Emittenten. Temporär können sie aber Spreads weiten.

Drittens: der Wachstumspfad. Sollte die Konjunktur stärker nachgeben oder fiskalische Erwartungen sprunghaft werden, steigt die Kurvenvolatilität. Damit wächst auch das Timing-Risiko.

Planbarer Carry im Euro-Anleiheuniversum

Die zentrale Botschaft bleibt: Mit 2,00 Prozent Einlagefazilität, 2,1 Prozent Headline-Inflation und Bund-Renditen um 2,8 Prozent ist das Euro-Anleiheuniversum wieder ein Ort, an dem planbarer Carry und diszipliniertes Roll-down zusammenwirken. Voraussetzung sind sauber definierte Risikobudgets, Laufzeiten und Liquiditätspuffer.

Über den Autor:

Claus Tumbrägel ist Vorstand der nordIX mit Sitz in Hamburg. Die nordIX ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der sich auf quantitative Anlagestrategien spezialisiert hat.