Euro-Anleihen Do Investment startet flexiblen Rentenfonds

Die Fondsgesellschaft Do Investment erweitert die Produktpalette um den Rentenfonds Do Global Bonds (ISIN: LU1980857400). Dabei handelt es sich um einen globalen, fundamentalen und Index-unabhängigen Fonds, der ausschließlich in Einzelemittenten investiert. Erlaubt sind Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen hoher Qualität (Investment Grade). Der verantwortliche Senior-Portfoliomanager David Wehner darf das Portfolio den Marktentwicklungen flexibel anpassen.

Ein paar Regeln hat er aber zu beachten. So soll die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen vier und acht Jahren liegen, kann aber vorübergehend auch mal davon abweichen. Das Portfolio soll hauptsächlich aus Euro-Anleihen bestehen, in Einzelfällen sind aber auch Fremdwährung möglich.