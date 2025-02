Euro-Fund-Award: Zwei erste Plätze für Carmignac

Der €uro-FundAward zeichnet die besten Fonds und ETFs für die Performance in 97 Anlageklassen aus, wobei über 23.000 Anlagelösungen analysiert wurden. Zwei der festverzinslichen Carmignac-Strategien, Carmignac Sécurité und Carmignac Portfolio Flexible Bond, stehen auf dem Siegertreppchen: Carmignac Sécurité gewinnt den ersten Platz über ein Jahr sowie 20 Jahre in der Kategorie Rentenfonds Euroland/Kurzläufer. Carmignac Portfolio Flexible Bond gewinnt den ersten Platz über fünf Jahre in der Kategorie Rentenfonds Euroland.

Carmignac Sécurité: Seit mehr als 35 Jahren eine wichtige Strategie für festverzinsliche Wertpapiere mit niedriger Duration

Der Carmignac Sécurité entwickelt sich weiterhin positiv und erzielte im Jahr 2024 eine beachtliche Rendite von 5,3 Prozent und übertrifft damit die 3,2 Prozent seines Referenzindikators. Im Laufe der Jahre hat der Fonds seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, sich an ständig verändernde Marktbedingungen anzupassen. Um die verschiedenen Marktzyklen – auch die schwierigen Phasen – zu meistern, hat das Fondsmanagement für den Carmignac Sécurité das Anlageuniversum erweitert, das Risikomanagement verstärkt und die Kernkompetenzen ausgebaut, ohne seine Kernphilosophie aufzugeben.

Carmignac Portfolio Flexible Bond: Fünf starke Jahre aufgrund eines starken Duos an der Spitze

Vor fünf Jahren übernahmen Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra die Verwaltung des Fonds und setzen seitdem eine Strategie um, mit der sie seit fast zwölf Jahren gemeinsam arbeiten. Sie investieren weltweit in verschiedene festverzinsliche Segmente und sichern dabei systematisch das Währungsrisiko ab. Ihr Ziel ist es, positive absolute Renditen zu erzielen und die Marktentwicklung der Rentenmärkte über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen.

Die Fondsmanager haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, dank eines flexiblen und auf Überzeugungen basierenden Ansatzes verschiedene Markteinflüsse wie Covid, wiederauflebende Inflation, gestiegene Kapitalkosten sowie politischen und geopolitischen Stress erfolgreich zu bewältigen.