Euro gegen Dollar: Die Guten und die Bösen

Wer die Bösen sind, daran lässt Hellmeyer ebenfalls keinen Zweifel aufkommen. Die Amerikaner – allen voran US-Notenbankchef Ben Bernanke – machen so ziemlich alles verkehrt, und der schwindsüchtige Dollar ist das Spiegelbild ihres Tuns.Allerdings: Der Irrweg der noch immer größten Wirtschaftsmacht der Welt begann bereits 1987, mit der Ernennung von Bernankes Vorgänger Alan Greenspan.Und allein seit dem Platzen der von Greenspan mitverursachten New-Economy-Blase im Frühjahr 2000 gab es vier Zeiträume, in denen der Dollar gegenüber dem Euro massiv aufwertete – ohne dass die Europäer in diesen Phasen durch allzu verantwortungslose geldpolitische Eskapaden aufgefallen wären.Doch auch auf diesen scheinbaren Widerspruch weiß Hellmeyer eine plausible Antwort: „Der Homo oeconomicus gilt nicht viel an den Finanzmärkten, es regieren der Homo euphoricus und der Homo panicus.“Vielleicht liegt der nächste Wendepunkt für den Dollar näher als die meisten glauben.