Anleger, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen, können mit Hochzinsanleihen ansprechende Renditen erzielen. Laut Kapitalmarktexperten sprechen derzeit gleich mehrere Faktoren für die Anlageklasse. Eine aktuelle Analyse von Morningstar zeigt, welche zehn Fonds für Euro-Hochzinsanleihen in den vergangenen Jahren die beste Wertentwicklung erzielt haben.

Hochzinsanleihen erholen sich von schwierigen Jahren

„Hochverzinsliche Anleihen wurden 2022 abverkauft – aufgrund des Einmarsches Russlands in der Ukraine, der Angst vor einer Gasverknappung, der Unterbrechung von Lieferketten und steigender Inflation“, erklärt Morningstar-Fondsanalystin Jeana Marie Doubell. Doch die Erholung ließ nicht lange auf sich warten. Solide Fundamentaldaten wie starke Bilanzen und robuste Unternehmensgewinne hätten die Erholung und die weitere Verengung der Spreads in den Jahren danach unterstützt.

Die Spreads zwischen den Renditen von Hochzinsanleihen und sicheren Anlagen wie US-Treasuries verengen sich, wenn das Vertrauen der Anleger in Hochzinsanleihen steigt. Ein Faktor, der diese Entwicklung begünstigt: „Die Ausfallraten sind in den letzten Jahren relativ niedrig geblieben“, erklärt Doubell. Denn Hochzinsanleihen – in der Regel Anleihen unterhalb der Investment-Grade-Kategorie mit einem Rating von BB bis CCC – hätten sich im Vergleich zu vor zehn Jahren qualitativ verbessert.

Attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zu Aktien

Tim Murray, Kapitalmarktstratege bei T. Rowe Price, sieht Hochzinsanleihen derzeit als attraktive Alternative zu US-Aktien. „Zum 24. Juni bot der Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond Index eine Rendite von 7,3 Prozent“, schreibt Murray in seinem aktuellen Marktkommentar. Damit lag diese deutlich über der Gewinnrendite des S&P 500 von 4,6 Prozent. Eine derart ungewöhnlich große Renditedifferenz sei außerhalb von Phasen erheblicher wirtschaftlicher Turbulenzen selten zu beobachten.

Zudem könnten Hochzinsanleihen bei einem überraschend negativen Konjunkturszenario ein geringeres Verlustrisiko aufweisen als US-Aktien. In den 30 Jahren bis zum 31. Mai 2025 verzeichnete der Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond Index nach Analyse von T. Rowe Price in Monaten mit negativen Renditen des S&P 500 nur 36 Prozent der Verluste des Aktienindex.

Kürzere Duration schützt vor Zinsschwankungen

Ein weiterer Vorteil: Das kürzere Durationsprofil von Hochzinsanleihen – ein Maß für die Zinssensitivität – habe dazu beigetragen, die Anlageklasse 2022 und 2023 vor Zinsschwankungen zu schützen, im Gegensatz zu Investment-Grade-Anleihen mit höherer Duration, erläutert Doubell.

Daten von Morningstar zeigen, dass Hochzinsanleihenfonds Ende 2024 erneut Zuflüsse von Anlegergeldern verbuchten. Laut Doubell erhielt die Anlageklasse zusätzlichen Rückenwind durch das begrenzte Angebot, da die Unternehmen angesichts steigender Zinsen im Jahr 2023 zögerten, hochverzinsliche Anleihen auszugeben.

Starke Performance der Fondskategorie

In den vergangenen zwölf Monaten haben Fonds für Euro-Hochzinsanleihen laut Morningstar eine Rendite von 7,09 Prozent erzielt, annualisiert waren es in den vergangenen drei Jahren 8,01 Prozent und in den vergangenen fünf Jahren 3,81 Prozent. Im Vergleich dazu erzielte der Morningstar Eurozone Core Bond Index in den vergangenen zwölf Monaten eine Rendite von 3,84 Prozent, gewann in den vergangenen drei Jahren 1,06 Prozent pro Jahr und verlor in den vergangenen fünf Jahren 1,95 Prozent pro Jahr.

Die Screening-Methodik

Um die besten Euro-Hochzinsanleihenfonds zu finden, untersuchte Morningstar die Renditen der vergangenen ein, drei und fünf Jahre. Die Analysten suchten dafür nach in Europa domizilierten offenen und börsengehandelten Fonds, die in erster Linie in auf Euro lautende oder in Euro abgesicherte Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung von BB oder niedriger investieren und die zu den besten 33 Prozent der Kategorie gehören. Dabei wurde jeweils die kostengünstigste primäre Anteilsklasse verwendet. Fonds mit einem Vermögen von weniger als 100 Millionen Euro wurden ausgeschlossen. Alle Fonds, die das Screening bestanden, werden aktiv verwaltet.

In unserer Klickstrecke zeigen wir Ihnen die zehn Fonds, die laut Morningstar die beste Wertentwicklung in der Kategorie Euro-Hochzinsanleihen erzielt haben, in alphabetischer Reihenfolge.

*Bei Fonds, von denen die von Morningstar genannte Anteilklasse in unserem Fonds-Explorer nicht verfügbar war, haben wir stattdessen auf die günstigste verfügbare Anteilsklasse zurückgegriffen.

Blackrock Global Funds - European High Yield Bond

Sektor: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Auflegung: 23.07.2015

23.07.2015 Fondsgesellschaft: Blackrock (Luxembourg)

Blackrock (Luxembourg) ISIN: LU1258857561

LU1258857561 Maximal Drawdown seit Auflage: 22,08%

22,08% Performance YTD: 4,09%

4,09% Performance 1 Jahr: 8,88%

8,88% Performance 3 Jahre: 28,49%

28,49% Performance 5 Jahre: 25,08%

25,08% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,50

0,50 Volatilität 5 Jahre: 6,84%

6,84% Volumen in Mio. EUR: 537

Der 537 Millionen Euro schwere Fonds erzielte im vergangenen Jahr 8,89 Prozent Rendite und übertraf damit den Kategoriendurchschnitt von 8,15 Prozent. Über drei Jahre legte er 9,58 Prozent pro Jahr zu, über fünf Jahre 4,74 Prozent per annum.

Die Manager Jose Aguilar (seit 2009 bei Blackrock) und James Turner (seit 2018) bringen zusammen ein halbes Jahrhundert Hochzins-Erfahrung mit. „Wir sind von den beiden erfahrenen Managern überzeugt, die einen bewährten Ansatz für hochverzinsliche Anlagen verfolgen“, urteilt Morningstar-Analystin Jeana Marie Doubell.

Das Duo wird von einem 15-köpfigen Analystenteam unterstützt. Der Investmentprozess kombiniert Bottom-up-Wertpapierauswahl mit Top-down-Makroanalysen. Morningstar stufte das People-Rating auf „Hoch“ herauf und bestätigte das überdurchschnittliche Process-Rating.