Andreas Harms ( Redakteur ) 22.01.2020 Aktualisiert am 25.05.2020 - 19:07 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Euro-Staatsanleihen „Griechenland bleibt eine Kernposition für uns“

Von Mitte 2016 bis Mitte Oktober 2018 verloren Euro-Staatsanleihen trotz Zinsen 3,6 Prozent an Wert. Trotzdem schnitt der Bluebay Investment Grade Euro Government Bond in dieser Zeit mit Gewinn ab. Wie hat er das gemacht? Fondsmanager Kaspar Hense gibt Einblicke in kompliziertes Fondsmanagement mit exotischen Positionen.