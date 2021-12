Euroland-Derivate in neuem DWS-Fonds

Die DWS plant einen neuen strukturierten Fonds für Euroland-Aktien: Der Europa Timing + (WKN: DWS0NV) investiert in Derivate mit bis zu zehnjähriger Laufzeit, die sich auf das Börsenbarometer Dow Jones Euro Stoxx 50 beziehen. Ausgewählt werden die Einzeltitel des Portfolios von Fondsmanagerin Stefanie Ginsbach.Anleger nehmen mit 120 Prozent an der Entwicklung des Index teil, wenn er steigt. Nach unten gilt eine Partizipationsrate von 100 Prozent. Zugrundegelegt wird der Stand an einem der fünf Stichtage während der 11-monatigen Beobachtungsphase zwischen dem 28. Januar und 22. Dezember 2008. Es zählt der niedrigste Wert.Der Ausgabeaufschlag des Fonds beträgt 4 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,3 Prozent.