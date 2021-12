Euroland-Fonds: Main First Classic Stock gewinnt Klassiker-Duell

Lange Jahre funktionierte der von Klein im First Private Euro Aktien Staufer wie auch im Schwesterfonds Europa Aktien Ulm praktizierte Ansatz, mit Hilfe eines Computermodells aus dem jeweiligen Anlageuniversum rund 35 als besonders unterbewertete Aktien herauszufiltern und gleich hoch zu gewichten, hervorragend. Doch obwohl er sich nicht allein auf nackte Zahlen verließ, setzte der First-Private-Gründer zwischenzeitlich zu stark auf Finanzaktien. In der Spitze fiel deshalb der Anteilspreis um mehr als 64 Prozent – Rang 68 im Stresstest. Der Main First Classic Stock schaffte immerhin Rang 33.Gegen den Trend verlieh die Wiesbadener Ratingagentur Telos dem First Private Euro Aktien Staufer im vergangenen Monat die zweithöchste Ratingnote AA+ – zu einem Zeitpunkt, als andere qualitativ wertende Agenturen wie S&P oder Sauren Klein ihr Vertrauen längst entzogen hatten. Unter dem Strich kommt aber der Main First Classic Stock mit positiven Wertungen von Feri, Lipper und Morningstar auch in dieser Disziplin besser weg. Die Telos-Heraufstufung lässt für den First-Private-Fonds auf wieder bessere Zeiten hoffen. Am verdienten Punktsieg des Main First Classic Stock ändert das jedoch nichts.