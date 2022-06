Urlaubssaison 2022 Covid-19 macht Reiseversicherungen zum „dauerhaften Trend“

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Corona drückt auf die Stimmung

Baldige Rückkehr zur Normalität?

Nach zwei Jahren der pandemiebedingten Einschränkungen im Tourismus steigt weltweit die Reiselust – so auch in Deutschland: 67 Prozent der Deutschen freuen sich in diesem Jahr aufs Reisen. Für den kommenden Sommer haben 61 Prozent mindestens einen Trip geplant. Das ergab das Urlaubsbarometer 2022 des Instituts Ipsos Public Affairs im Auftrag der Europ Assistance Group.

Das Unternehmen der Generali-Gruppe ist in mehr als 200 Ländern mit seinen Services vertreten. Für ihre mittlerweile zum 21. Mal erschienene Studie zu den globalen Reisetrends des Jahres wurden zwischen Ende April und Mitte Mai etwa 15.000 Menschen auf vier Kontinenten per Online-Fragebogen befragt. Darunter sind auch etwa 1.000 erwachsene Verbraucher aus Deutschland.

Die weltweite Besorgnis über alle Covid-19-bezogenen Themen ist im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen. Und weniger Menschen meiden überfüllte Orte. Doch 51 Prozent der Deutschen sagen, dass Covid-19 ihre Reiselust beeinträchtigt. 62 Prozent verzichten deshalb auf Reisen in bestimmte Länder. 54 Prozent bevorzugen nahe gelegene Reiseziele. 41 Prozent vermeiden Flugreisen.

Inflation begrenzt Urlaubsbudget

Als Ausgaben für ihren Sommerurlaub planen die befragten Europäer mit durchschnittlich 1.805 Euro in diesem Jahr 14 Prozent mehr ein als 2021. Zum Vergleich: Die befragten Deutschen rechnen im Schnitt mit 2.128 Euro. Dennoch bleibt das durchschnittliche Urlaubsbudget in den meisten Ländern niedriger als 2019. Zudem sagen hierzulande 63 Prozent, dass die Inflation „starken“ oder „etwas“ Einfluss auf ihre Reisepläne hat.

Internationale Reisen im Aufwind

Eine Rückkehr zu internationalen Reisen ist aber in allen Ländern zu beobachten: 48 Prozent der Europäer wollen diesen Sommer ins Ausland reisen. Der Anteil der Befragten, die ihren Urlaub im eigenen Land verbringen, bleibt dennoch im Vergleich zum letzten Jahr stabil. Auf die deutschen Urlauber trifft das zu 32 Prozent zu.

Geht es in Ausland, reisen die befragten Deutschen am liebsten nach Italien (13 Prozent) und Spanien (12). 23 Prozent haben sich noch nicht entschieden, wohin es genau gehen soll. Ihren Sommerurlaub am Meer zu verbringen ist für die Mehrheit (57 Prozent) der deutschen Reisenden nach wie vor die beliebteste Option.