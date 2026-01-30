Die Aktienbewertungen in Europa sind nach wie vor attraktiv – auch im Vergleich zum US-Aktienmarkt. Anleger sollten daher auch 2026 den europäischen Markt auf dem Schirm haben.

Sich verbessernde Gewinndynamik, Rückenwind durch stabile Geldpolitik und strukturelle Investitionsprogramme in der EU sorgen für gute Aussichten 2026. Trotzdem handeln europäische Indizes weiterhin mit deutlichem Bewertungsabschlag gegenüber den USA, trotz der jüngsten Outperformance.

Einige Asset-Manager sehen darin weiter „Catch-up“-Potenzial, weil sich die Gewinnlücke zu US-Unternehmen schließt und die bisherige US-Überbewertung zunehmend in Frage gestellt wird. Für das laufende Jahr werden Gewinnzuwächse im niedrigen zweistelligen Bereich erwartet, was bei aktuellem Bewertungsniveau Spielraum für Kursanstiege lässt.

Geldpolitik und Konjunkturumfeld

Die EZB hat 2025 die Leitzinsen auf rund 2 Prozent gesenkt und signalisiert für 2026 ein Umfeld nahe dem „neutralen“ Zins, was weder starker Gegenwind noch exzessiver Stimulus für den europäischen Aktienmarkt bedeutet. Mit der Inflation nahe dem 2‑Prozent‑Ziel entsteht Planungssicherheit für Unternehmen und Investoren, was die Risikoaversion gegenüber europäischen Assets reduzieren könnte. Gleichzeitig bleiben Finanzierungskosten deutlich niedriger als in der Hochzinsphase 2022/2023, was insbesondere zinsabhängigen Sektoren (Zykliker, Mid Caps) zugutekommt.

Fiskalimpulse und Strukturthemen

Europa setzt verstärkt auf strategische Autonomie; höhere Verteidigungs‑, Infrastruktur‑ und Transformationsausgaben stützen Industrie, Bau, Energie und Digitalisierung. Studien sehen 2026 einen fortgesetzten M&A‑ und Private‑Equity‑Aufschwung, vor allem in Technologie, Software und Business Services, was ein indirekter Treiber für Bewertungsanhebungen an den Aktienmärkten darstellt.

Marktstruktur und breite Streuung

Europäische Indizes sind breiter aufgestellt und weniger von wenigen Mega-Caps abhängig als die USA, wodurch Klumpenrisiken niedriger sind. Für globale Investoren wirken europäische Titel nach Währungseffekten zusätzlich günstiger, während US‑Aktien in Euro bereits deutlich teurer geworden sind.

Wir haben uns die erfolgreichsten Aktienfonds Europa All Cap der letzten drei Jahre angeschaut, hier die Top Ten:

Platz 10: Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio