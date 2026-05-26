Der HAL European Dividends kombiniert mehrere MSCI-Faktoren miteinander in einem aktiven Fondsmantel. Wir stellen den Fonds im Detail vor.

Ziel des Fonds ist ein systematischer Multifaktor-Ansatz, der die defensive Stärke eines ausgeprägten Dividendenfokus (Schutz in Abwärtsphasen) mit dem Outperformance-Potenzial von Momentum (Partizipation in Bullenmärkten) verbindet.

Faktorinvesting (Smart Beta) gemäß den MSCI-Vorgaben ist bekannt: MSCI definiert sieben solcher Faktoren als fundierte Basis für Investitionen beziehungsweise für die Gestaltung von Indizes: Value, Momentum, Quality, Size, Minimum Volatility, Growth und Yield. Hierfür gibt es dann entsprechende Indizes, und man kann diese beispielsweise über ETFs abbilden.

Ausgangsbasis ist ein etablierter Index, dessen enthaltende Titel von MSCI nach mathematischen Kennzahlen bewertet werden (Scoring Modell). Aktien mit hohen Faktor-Scores werden im Vergleich zum Ursprungsindex höher gewichtet, Titel mit schlechteren Scores werden je nach Ausgestaltung niedriger oder gar nicht gewichtet. Gerade in den letzten Jahren konnten Fonds, die in sich den Momentum-Faktor zu Nutze gemacht haben, einen deutlichen Mehrwert zum Ursprungsindex generieren.

Es lassen sich in Multifaktor-Ansätzen auch zwei oder mehrere der MSCI-Faktoren miteinander kombinieren. Und genau um ein solches Multifaktor-Modell im aktiven Fondsmantel geht es bei unserer heutigen Neuvorstellung, dem HAL European Dividends (ISIN: DE000A2AJHE2).

Das Unternehmen

Die Lampe Asset Management ist ein unternehmerisch geprägter, ganzheitlich ausgerichteter Asset Manager mit starkem Fokus auf diversifizierte, risikobasierte und nachhaltig geprägte Investmentstrategien. Das Portfoliomanagement verfügt durchschnittlich über mehr als 20 Jahre Investmenterfahrung und nutzt modernste Infrastruktur für Disposition, Handel und Risikomanagement. Lampe Asset Management beschäftigt rund 55 Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt, Düsseldorf und München, managt über 14 Milliarden Euro und ist eine hundertprozentige Tochter der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank.

Die Macher

Es kommt sehr selten vor, aber einen klassischen Manager gibt es ausnahmsweise nicht. Hier ist das sehr erfahrene, aus acht Personen bestehende, Systematic Investing Team für alle Entscheidungen verantwortlich. Das Team hat die Strategie des Fonds konzipiert, diese dann ab 2019 in institutionellen Mandaten und anschließend ab Anfang 2023 im Fonds umgesetzt.

Das Ziel

Die Strategie wurde entwickelt, um ein robustes Alpha über verschiedene Marktzyklen hinweg zu generieren. Ziel ist ein systematischer Multifaktor-Ansatz, der die defensive Stärke eines ausgeprägten Dividendenfokus (Schutz in Abwärtsphasen) mit dem Outperformance-Potenzial von Momentum (Partizipation in Bullenmärkten) verbindet. Um das Portfolio auf ein stabiles ökonomisches Fundament zu stellen, wurde das Universum strikt auf den Faktor Qualität ausgerichtet.

Die Philosophie

Das Management möchte mit dieser Strategie 3 Prozent pro Jahr an aktiver Rendite vor Kosten erzielen und dabei mit einem Tracking Error von unter 5 Prozent pro Jahr agieren. Als Anlageuniversum dienen die Titel des Stoxx 600 und als rechnerische Benchmark wird der MSCI Europe genutzt. Es werden keine Derivate eingesetzt, und auch die Kasse ist nicht aktiv.

Die Benchmark-Struktur bietet die Orientierung im Hinblick auf Regional- und Sektor-Gewichtungen sowie die Marktkapitalisierung. Das Management agiert innerhalb klar definierter Abweichungen zu diesen Größen, wobei der Active Share üblicherweise zwischen 70 und 80 Prozent liegt bei einem Tracking-Error-Ziel von jährlich 4 bis 5 Prozent. Nachhaltigkeitsfaktoren spielen beim HAL European Dividends keine Rolle. Das durchschnittliche Netto-Turnover beträgt 60 Prozent pro Jahr.

Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern, die eine reine Faktor-Strategien wie zum Beispiel Dividende, Value, Growth verfolgen, liegt der Fokus hier laut eigener Aussage in der gezielten Kombination von den drei komplementären Faktoren Qualität, Momentum und Dividende. So entstehe ein Fonds, der sowohl in Wachstums- als auch in Konsolidierungsphasen überzeugt.

Die Portfoliokonstruktion erfolgt unter Berücksichtigung eines kontrollierten Tracking Errors, sektoraler und regionaler Balance sowie einer ausgewogenen Diversifikation durch vordefinierte Gewichtsbandbreiten. Ziel ist ein Portfolio, das weder von einzelnen Titeln noch von externen Schocks überproportional negativ beeinflusst wird und das Potenzial für negative Überraschungen reduziert.

Der Prozess

Der Prozess hat Elemente von Top-down und Bottom-up: Die Benchmark-Struktur gibt den Rahmen vor (Sektor- und Regionalgewichte, Marktkapitalisierung), Bottom-up erfolgt dann die aktive systematische Selektion von Aktien-Einzeltiteln. Das Research erfolgt inhouse innerhalb des Portfoliomanagement-Teams. Der Prozess ist systematisch und quantitativ, und die Anlageentscheidungen sind klar definiert.

Der Ansatz fokussiert sich auf Qualitätstitel mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite und positivem Momentum. Für jede Aktie im Universum wird ein quantitativer Score (1 bis 100) gebildet, dem mehr als 70 Kennzahlen zugrunde liegen. Die Basis für den Score bilden die Faktoren Qualität, Momentum und Dividende. Dabei nutzt man aber nicht die „normalen“ Faktorenberechnungen beziehungsweise -einstufungen von MSCI, sondern hat diese erweitert:

1. Quality:

Der MSCI Quality Ansatz beschränkt sich primär auf drei klassische Kennzahlen aus Bilanz und GuV. Ihr LAM-Quality-Faktor hingegen nutzt mit zehn Kennzahlen ein deutlich breiteres Datenset. Wir erweitern die Analyse um Cashflow-basierte Kennzahlen. Dies ermöglicht es ihnen, die tatsächliche Ertragskraft eines Unternehmens zu bewerten und „Paper Profits“ von echter Profitabilität zu unterscheiden.

2. Momentum:

Während der MSCI Momentum auf Basis von Kursmomentum mit kurzfristigem Betrachtungshorizont agiert, verfolgt ihr LAM Momentum einen mehrdimensionalen Ansatz. Sie kombinieren das klassische Kursmomentum mit fundamentalem Momentum (Gewinnrevisionen). Durch die positive Feedbackschleife aus Analystenschätzungen und mittelfristigem Kursmomentum identifizieren sie Trends, die nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich untermauert sind.

3. Dividende:

Der MSCI Dividenden-Faktor basiert auf der historischen Dividendenrendite und vergangenem Dividendenwachstum. Ihr LAM-Dividenden-Faktor ist strategischer ausgerichtet. Sie nutzen die Dividendenrendite über die mittel- und langfristige Historie und integrieren zukünftige Dividendenschätzungen. Damit vermeidet das Team „Dividendenfallen“ und konzentrieren sich auf Unternehmen, die auch in der Zukunft überdurchschnittliche Dividendenzahlungen erwarten lassen.

Die Portfoliokonstruktion erfolgt ebenso systematisch. Hier wird die Gewichtung der Titel so gewählt, dass die Benchmarkstruktur innerhalb bestimmter Abweichungsbrandbreiten abgebildet wird. Da die Bewertung der Aktien (Quality-Score) sektorneutral erfolgt, resultieren Abweichungen auf Sektor- und Regionalebene aus den Dividendenerwartungen und dem Momentum. Das Portfolio wird laufend überprüft, und einmal im Monat erfolgt ein Rebalancing. Fremdwährungen werden nicht abgesichert.

Kauf/Verkauf

Auch das ist klar geregelt: Sofern die genannten Selektionskriterien nicht länger zutreffen, also die Qualitäts-Kriterien, das Momentum oder die Dividendenerwartungen (oder eine Kombination der Faktoren) sich eintrüben, kann es zu einer Reduktion beziehungsweise einem vollständigen Verkauf der Position kommen. Wenn eine Aktie in allen Kriterien nur noch im durchschnittlichen Bereich verortet ist, wird sie im folgenden Rebalancing verkauft.

Für den Kauf gilt ein Positionsgewicht von 0,5 bis 5 Prozent: Das Gewicht einer Aktie hängt maßgeblich davon ab, wie ausgeprägt sie allen genannten Selektionskriterien entspricht (quantitativer Score) und wie viel Raum die Ausrichtung an der Benchmarkstruktur erlaubt. Für jede Aktie ergibt sich ein Ziel-Gewicht, das unmittelbar umgesetzt wird. Im Rahmen des monatlichen Rebalancings wird das jeweils aktuelle Zielgewicht berechnet und direkt implementiert.

Das Risikomanagement

Das Risikomanagement begrenzt gezielt den Tracking Error (Ziel: 4 bis 5 Prozent pro Jahr). Orientiert wird sich an der Benchmarkstruktur im Hinblick auf Regionalgewichte, Sektorgewichte und Marktkapitalisierung, agiert wird innerhalb klar definierter Abweichungen zu diesen Gewichten. Der Fonds ist dauerhaft voll in Aktien investiert (Kasseposition circa 0,5 Prozent für Mittelbewegungen). Es ist nicht das Ziel, über eine aktive Kassehaltung die Volatilität des Fonds oder den Drawdown zu begrenzen.

Die vorgestellte Strategie wurde in einem vorhandenen Fonds eingebaut, von daher sollten zur Beurteilung der Strategie die Ergebnisse erst ab dem 01. Januar 2023 betrachtet werden. Der Fonds sortiert sich bei Morningstar in der Vergleichsgruppe Aktien Europa Large-Cap Blend ein, könnte aber auch in die Kategorie Aktien Europa Income passen.

Betrachtet man die Ergebnisse des Fonds gegen beide Vergleichsgruppen, kann man einen klaren Mehrwert der Strategie erkennen. Der Fonds hat seit Integration der Strategie Anfang 2023 bis zum 03. Mai 2026 um über 74,9 Prozent zulegen können, während die beiden Vergleichsgruppen mit einem Plus von 53,7 Prozent (Europe Income) beziehungsweise 44,7 Prozent (Europe Large Cap Blend) abgeschlossen haben. Somit kann die Strategie vom Start weg überzeugen.