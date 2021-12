Europa-Aktien weltweit gefragt ETP-Rekordwerte des Jahres 2014 in Reichweite

Die höchsten Zuflüsse in entwickelte Märkte waren in diesem Jahr bislang bei europäischen Aktien-ETFs zu verzeichnen. Dieser Trend dürfe anhalten, „wenn die Region weiter gute Ergebnisse liefert und der Markt auf die Stimulanz-Politik der EZB vertraut“, berichtet Ursula Marchioni, Chef-Strategin in der Region Europa, Naher Osten und Afrika für Ishares bei Blackrock.Bei festverzinslichen Wertpapieren ließen sich Zuflüsse in Kredit-Papiere verzeichnen, so Marchioni weiter. „Das Ankaufprogramm der EZB für Staatsanleihen dürfte Anleger zunehmend drängen, schrittweise risikoreichere Papiere zu kaufen: Weg von den traditionellen Anleihen hin zu Unternehmensanleihen.“