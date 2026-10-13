Finanz-ETFs: warum Anleger in Europa 1 Milliarde Euro abziehen
Bei den europäischen ETF-Anlageklassen auf dem DI-Flowmonitor, der die Zu- und Abflüsse auf Monatssicht anzeigt, stechen im September 2026 Finanzdienstleistungen hervor: 1,15 Milliarden Euro zogen Anleger aus dieser Assetklasse ab. Zur Einordnung: Ihr gesamtes Volumen betrug im September 28 Milliarden Euro.
In den drei Monaten zuvor investierten Anleger mehr Gelder in Finanzdienstleistungs-ETFs, als sie entnahmen: Im Juni und im August waren es Nettozuflüsse im kleineren dreistelligen Millionenbereich. Im Juli betrugen die Zuflüsse 1,4 Milliarden Euro.
Zum Vergleich: Anleger zogen 35 Millionen Euro aus gemischten Geldmarktfonds ab, die Assetklasse mit den zweithöchsten Abflüssen im September. Das ist ein Bruchteil. Insgesamt legten Anleger sogar mehr Geld in ETFs an, als im Vormonat. In die drei Assetklassen mit den höchsten Zuflüssen, All Cap, Large Cap und Staatsanleihen, flossen insgesamt rund 25 Milliarden Euro.