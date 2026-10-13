Der Abfluss betrifft besonders ETFs europäischer Finanzdienstleister. Alleine der iShares MSCI Europe Financials Sector ETF (ISIN: IE00BMW42306) kam für 1,03 Milliarden Euro Abflüsse in besagtem Monat auf. Auf Anfrage von DAS INVESTMENT äußerte sich der Asset Manager nicht zu den Gründen der Abflüsse.



Laut der Datenanalyseplattform Fact Set beschränkt sich das Misstrauen auf Finanzdienstleistungs-ETFs, die Fondsanbieter in Europa auflegten. US-amerikanische ETFs der Assetklasse Finanzdienstleistungen verbuchten im September Zuflüsse in Höhe von 516 Millionen US-Dollar. Damit flossen in diese Assetklasse nach Nutzgütern, deren Zuflüsse rund 943 Millionen US-Dollar ausmachten, die höchsten Summen.

Im September sorgten gestiegene Zinsen in Europa sowie der erhöhte Zins französischer Staatsanleihen, für Schlagzeilen. Die EZB hob den Einlagezinssatz am 10. September auf 2,5 Prozent. Über die folgenden 30 Tage nach der EZB-Zinserhöhung fiel der Kurs des Index Stoxx Europe 600 Banks um rund 7 Prozentpunkte.



Zudem spitzte sich im Vergleichsmonat die Lage am französischen Anleihemarkt zu. Die Renditen zehnjähriger französischer Staatsanleihen stiegen von 4,2 Prozent Anfang September auf 4,9 Prozent Anfang Oktober. Im Juni dieses Jahres lag sie noch bei 3,5 Prozent.

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Der Renditeabstand französischer zu deutschen Staatsanleihen wuchs im selben Zeitraum von 84 Basispunkten auf 150 Basispunkte. Das ist der höchste Wert seit 2012 laut Henry Cook, Analyst der japanischen MUFG Bank. „Frankreichs Risikoprämie spiegelt eine schwierige Gemengelage aus schwachem Wachstum, einer Verschlechterung der Staatsfinanzen und politischer Zersplitterung wider“, kommentiert Cook. Als problematisch sieht er steigende Finanzierungskosten für französische Unternehmen und die schwache französische Konjunktur.

Die steigenden Renditen französischer Staatsanleihen können auch die Banken belasten. Verteuert sich die Refinanzierung des französischen Staates, steigen tendenziell auch die Finanzierungskosten für Unternehmen und private Kreditnehmer. Müssen Kreditnehmer bestehende Kredite zu deutlich höheren Zinsen refinanzieren, können sie ihre Schulden schlechter tragen: das Ausfallrisiko in den Kreditbüchern der Banken nimmt zu. Hinzu kommen mögliche Bewertungsverluste auf Staatsanleihen in den Bankbilanzen sowie höhere Refinanzierungskosten der Banken selbst.

Französische Bankaktien verlieren zweistellig

Die Aktie der französischen Großbank Société Générale sackte vom 9. September bis zum 9. Oktober um rund 14 Prozent ab. Der Kurs von Crédit Agricole gab im selben Zeitraum um 11 Prozent nach. Die Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen könnten zu den Abflüssen aus europäischen Banken- und Finanz-ETFs im September beigetragen haben.

Marco Troiano, Leiter Finanzinstitute bei Scope Ratings, entschärft Sorgen über die Bilanzen europäischer Banken, bemängelt aber auch das Kreditrisiko. Er sagt gegenüber DAS INVESTMENT:



„Die europäischen Banken sind profitabel, gut kapitalisiert und verfügen über solide Bilanzen.“ Und weiter: „Unser Ausblick ist positiv, auch wenn die Folgewirkungen des Krieges im Nahen Osten, das Stagflationsrisiko, Fusionen und Übernahmen, die Zinspolitik und die Verflechtung mit dem privaten Kreditmarkt weiterhin als Herausforderungen im Fokus stehen.“