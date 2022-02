In den vergangenen Monaten und Quartalen war die mediale Aufmerksamkeit mit Blick auf die Konjunktur in der Eurozone gänzlich auf die aus dem Ruder laufende Inflationsdynamik gerichtet. Eine andere, hocherfreuliche Entwicklung geriet dabei fast völlig aus dem Blick: Die markante Aufhellung am Arbeitsmarkt.

Diese fand ihren vorläufigen Höhepunkt im Dezember des vergangenen Jahres, als die Arbeitslosenquote auf 7,0 Prozent sank. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der offiziellen Datenerhebung und unseren Berechnungen zufolge sogar das tiefste Niveau seit mindestens 40 Jahren (vergleiche Abbildung 1).

Abbildung 1: Arbeitslosenquote erreicht bisher ungekannte Tiefen

* Arbeitslose zuzüglich unfreiwillig in Teilzeit Beschäftigter und freiwillig Unbeschäftigter; Dezember 2021 Prognose Bantleon

Quellen: Eurostat, nationale Statistikämter, OECD, Bantleon

Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass der Rückgang der Arbeitslosenquote echt ist. Er verschleiert nicht etwa, wie zuweilen behauptet, eine deutlich ungünstigere Lage am Arbeitsmarkt, weil beispielsweise eine grosse Zahl Beschäftigter in Kurzarbeitsprogrammen steckt oder weil sich Menschen mangels Erfolgsaussichten vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben.

Das zeigt der Blick auf die sogenannte Unterbeschäftigungsquote. Sie erfasst neben den offiziell als arbeitslos gemeldeten Personen auch diejenigen, die zwar arbeiten könnten, sich aus den verschiedensten Gründen jedoch nicht um eine Stelle bemühen. Darüber hinaus umfasst sie auch die Arbeitnehmer, die nur in Teilzeit beschäftigt sind, obwohl sie gerne in Vollzeit arbeiten würden.