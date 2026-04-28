Geopolitische Spannungen, Lieferkettenprobleme, Investitionsprogramme: Union Investment bringt einen Fonds auf den Markt, der auf Europas strategische Eigenständigkeit setzt.

Anleger können mit dem neuen Fonds von Union Investment in Unternehmen investieren, die zur wirtschaftlichen und technologischen Eigenständigkeit Europas beitragen sollen.

Union Investment hat am 27. April den Aktienfonds Uni Themen Europäische Autonomie (ISIN: LU3317496480) aufgelegt. Anleger können damit in Unternehmen investieren, die zur wirtschaftlichen und technologischen Eigenständigkeit Europas beitragen sollen.

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Drei Themenfelder

Das Fondsvermögen fließt überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen. Ergänzend können globale Unternehmen beigemischt werden, sofern sie zur europäischen Autonomie beitragen. Die Anlagestrategie gliedert sich in drei Bereiche:

Sicherheit: Unternehmen, die zur politischen, wirtschaftlichen und technologischen Stabilität Europas beitragen – etwa durch Verteidigung, Cybersicherheit oder Satellitentechnologie.

Wettbewerbsfähigkeit: Unternehmen, die durch Innovation die globale Stellung Europas stärken, zum Beispiel in der Halbleiterindustrie, bei Künstlicher Intelligenz oder bei strategischen Rohstoffen.

Widerstandsfähigkeit: Unternehmen, die Europa robuster gegenüber externen Schocks machen – durch verlässliche Energieversorgung, resilientere Lieferketten oder digitale Souveränität.

Politischer Rückenwind durch Milliardenprogramme

Hinter dem Thema steht erhebliches staatliches Kapital: Das Re-Arm-Europe-Programm sieht rund 800 Milliarden Euro für Verteidigung und Sicherheit vor, der European Chips Act stellt rund 43 Milliarden Euro für die Halbleiterproduktion bereit, und der Green Deal plant Investitionen von über einer Billion Euro in nachhaltige Infrastruktur bis 2030.

Portfoliomanagerin Vera Diehl begründet die Neuauflegung mit den geopolitischen Rahmenbedingungen. „Europa muss seine eigenen Stärken konsequent ausbauen und in strategisch relevante Schlüsselindustrien investieren“, wird sie in der Pressemitteilung zitiert. „Es geht nicht darum, sich von der Weltwirtschaft abzukoppeln, sondern gezielt Abhängigkeiten zu reduzieren und gleichzeitig stabile Partnerschaften zu stärken.“

Die Neuauflegung von Union Investment reiht sich in einen Trend ein: So haben bereits unter anderem Nordea, Candriam und Amundi Produkte auf den Markt gebracht, die Europas Autonomie als Schwerpunkt-Investment haben.