Volkswirt Henning Vöpel
Unionsbürgerschaft: Europa braucht eine starke Strategie
Würde man heute Europäer danach fragen, wo sie am liebsten leben wollen – in China, in den USA oder eben in Europa –, so wäre die Antwort der allermeisten wohl eindeutig: In Europa. Wäre die Entscheidung, in welchen Kontinent man hineingeboren wird, eine Lotterie, so wäre das Los „Europa“ so etwas wie ein Hauptgewinn. Meinungsfreiheit, soziale Sicherung, Bildungschancen und kulturelle Vielfalt sind wohl nirgends so stark verankert und gesichert wie in Europa.