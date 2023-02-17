Markus Drews Europa-Chef der Canada Life geht

Markus Drews, Chef der Canada Life Assurance Europe, wird das Unternehmen verlassen. Das gab die Gesellschaft am heutigen Freitagmorgen bekannt.

Canada Life meldet personelle Veränderungen in ihrem Vorstand. Markus Drews, Chef der Canada Life Assurance Europe, wird das Unternehmen verlassen. Canada Life Assurance Europe mit Sitz in der irischen Hauptstadt Dublin ist der europäische Arm des international tätigen Versicherers Canada Life und umfasst unter anderem auch das Deutschland-Geschäft.

„Aus persönlichen Gründen"

Drews werde „auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen und im besten Einvernehmen“ aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden, heißt es vom Unternehmen.

Der 55-Jährige übernahm im Juli 2015 die Position des Deutschland-Chefs von Canada Life. Im Mai 2020 steig er zum Vorstandschef der Canada Life Assurance Europe auf. Sein Nachfolger als Hauptbevollmächtigten der deutschen Canada-Life-Niederlassung wurde Magnus Baumhauer.

„Drews wird nach der Ernennung und der Einarbeitung eines Nachfolgers aus den operativen Diensten der Gesellschaft ausscheiden, bleibt der Gruppe aber weiter beratend verbunden“, so Canada Life weiter. Wer sein Nachfolger sein wird, gibt die Gesellschaft derzeit noch nicht bekannt.