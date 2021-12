Georg Graf von Wallwitz 14.05.2013 Lesedauer: 1 Minute

Europa: „Ein Teil der Unternehmensgewinne sind auf Pump“

Es schien, dass Europa seine Krise in den Griff bekommen hätte. Doch all die Rettungsmaßnahmen helfen nicht viel, da ein konjunktureller Aufschwung fehlt. Und dennoch kauft alle Welt Aktien. Warum das so ist, erklärt Georg Graf von Wallwitz von der Vermögensverwaltung Eyb & Wallwitz.